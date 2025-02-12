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Рецепт халви з соняшникового насіння

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
468 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
258
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт халви з соняшникового насіння

халва// фото: Valeriia Veligura

Домашня халва набагато смачніша за магазинну

Приготувати  халву вдома дуже легко, а результат перевершує всі очікування. Домашня халва набагато смачніша за ту, що продається в магазинах, тому варто зберегти рецепт її приготування, щоб регулярно готувати смачний десерт.

Інгредієнти:

  • Насіння соняшнику — 400 г
  • Цукор — 200 г
  • Вода — 55 мл
  • Яєчний білок — 1
  • Сіль — дрібка
  • Цукрова пудра — 1/2 ч. л.

Приготування:

  • Очищене насіння соняшнику обсмажуємо на сухій сковороді, постійно помішуючи, на середньому вогні, поки воно не набуде золотистого відтінку (приблизно 10–15 хвилин).

  • Тепер, поки насіння гаряче, поміщаємо його в блендер і подрібнюємо до консистенції пасти.

  • З’єднуємо цукор з водою і доводимо до кипіння, варимо на середньому вогні 3–4 хвилини, поки температура не досягне 115–120 °C.

  • Поки вариться сироп, збиваємо яєчний білок з дрібкою солі до піни. Потім, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру та доводимо до стійких піків.

  • Поступово вводимо гарячий сироп і збиваємо ще кілька хвилин.

  • Додаємо пасту з насіння соняшнику і добре перемішуємо.

  • Перекладаємо отриману масу у форму, добре утрамбовуємо, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на кілька годин або на ніч.

Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися смачною, домашньою халвою, яка точно сподобається вам більше за будь-яку магазинну.

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