Рецепт халви з соняшникового насіння

Домашня халва набагато смачніша за магазинну
Приготувати халву вдома дуже легко, а результат перевершує всі очікування. Домашня халва набагато смачніша за ту, що продається в магазинах, тому варто зберегти рецепт її приготування, щоб регулярно готувати смачний десерт.
Інгредієнти:
- Насіння соняшнику — 400 г
- Цукор — 200 г
- Вода — 55 мл
- Яєчний білок — 1
- Сіль — дрібка
- Цукрова пудра — 1/2 ч. л.
Приготування:
-
Очищене насіння соняшнику обсмажуємо на сухій сковороді, постійно помішуючи, на середньому вогні, поки воно не набуде золотистого відтінку (приблизно 10–15 хвилин).
-
Тепер, поки насіння гаряче, поміщаємо його в блендер і подрібнюємо до консистенції пасти.
-
З’єднуємо цукор з водою і доводимо до кипіння, варимо на середньому вогні 3–4 хвилини, поки температура не досягне 115–120 °C.
-
Поки вариться сироп, збиваємо яєчний білок з дрібкою солі до піни. Потім, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру та доводимо до стійких піків.
-
Поступово вводимо гарячий сироп і збиваємо ще кілька хвилин.
-
Додаємо пасту з насіння соняшнику і добре перемішуємо.
-
Перекладаємо отриману масу у форму, добре утрамбовуємо, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на кілька годин або на ніч.
Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися смачною, домашньою халвою, яка точно сподобається вам більше за будь-яку магазинну.
Читайте також: