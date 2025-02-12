Рецепт халви з соняшникового насіння

Приготувати халву вдома дуже легко, а результат перевершує всі очікування. Домашня халва набагато смачніша за ту, що продається в магазинах, тому варто зберегти рецепт її приготування, щоб регулярно готувати смачний десерт.

Інгредієнти:

Насіння соняшнику — 400 г

Цукор — 200 г

Вода — 55 мл

Яєчний білок — 1

Сіль — дрібка

Цукрова пудра — 1/2 ч. л.

Приготування:

Очищене насіння соняшнику обсмажуємо на сухій сковороді, постійно помішуючи, на середньому вогні, поки воно не набуде золотистого відтінку (приблизно 10–15 хвилин).

Тепер, поки насіння гаряче, поміщаємо його в блендер і подрібнюємо до консистенції пасти.

З’єднуємо цукор з водою і доводимо до кипіння, варимо на середньому вогні 3–4 хвилини, поки температура не досягне 115–120 °C.

Поки вариться сироп, збиваємо яєчний білок з дрібкою солі до піни. Потім, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру та доводимо до стійких піків.

Поступово вводимо гарячий сироп і збиваємо ще кілька хвилин.

Додаємо пасту з насіння соняшнику і добре перемішуємо.

Перекладаємо отриману масу у форму, добре утрамбовуємо, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на кілька годин або на ніч.

Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися смачною, домашньою халвою, яка точно сподобається вам більше за будь-яку магазинну.

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