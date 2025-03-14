"Ленивый" яблочный пирог: смешать все ингредиенты — и на противень

Этот рецепт пирога полюбится вам за скорейшее приготовление и простые ингредиенты. Для него даже не понадобится форма, тесто выливается в противень.

Чтобы приготовить этот "ленивый" яблочный пирог очень важно хорошо взбить яйца. Теста получается мало, а начинки много. Именно поэтому он очень сильно вкусен.

Ингредиенты яйца 3 шт. соль 1/4 ч. ложки сахар 100 г ванильный сахар 10 г сливочное масло 100 г мука 300 г разрыхлитель 8 г яблоки 450 г сок лимона 1/2 шт. сахарная пудра 1 час. кровати изюм 80 г

Процесс приготовления:

Яйца смешать с солью, взбить до стойкой белой пены венчиком или миксером. Добавить сахар и ванильный сахар, еще раз взбить, чтобы все крупицы растворились. Влить растопленное, но не горячее масло, еще раз взбить до однородности. Отдельно смешать муку и разрыхлитель, добавить к взбитым яйцам, вымешать тесто. Оно должно быть липким и густым. Яблоки порезать маленькими кубиками, полить соком лимона, чтоб не потемнели. Добавить изюм, всыпать все в тесто и перемешать. Небольшой противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить тесто с начинкой, разровнять. Духовку разогреть до 180 градусов, запекать пирог 25 минут. После выпечки посыпать сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!

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