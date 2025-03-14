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Выпечка и мучные блюда
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"Ленивый" яблочный пирог: смешать все ингредиенты — и на противень

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
241 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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"Ленивый" яблочный пирог: смешать все ингредиенты — и на противень

"Ленивый" яблочный пирог: рецепт (фото с сайта Вкусное) / Фото: Фото из открытых источников

Этот рецепт пирога полюбится вам за скорейшее приготовление и простые ингредиенты. Для него даже не понадобится форма, тесто выливается в противень.

Чтобы приготовить этот "ленивый" яблочный пирог очень важно хорошо взбить яйца. Теста получается мало, а начинки много. Именно поэтому он очень сильно вкусен.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
соль
1/4 ч. ложки
сахар
100 г
ванильный сахар
10 г
сливочное масло
100 г
мука
300 г
разрыхлитель
8 г
яблоки
450 г
сок лимона
1/2 шт.
сахарная пудра
1 час. кровати
изюм
80 г

Процесс приготовления:

  1. Яйца смешать с солью, взбить до стойкой белой пены венчиком или миксером. Добавить сахар и ванильный сахар, еще раз взбить, чтобы все крупицы растворились.
  2. Влить растопленное, но не горячее масло, еще раз взбить до однородности.
  3. Отдельно смешать муку и разрыхлитель, добавить к взбитым яйцам, вымешать тесто. Оно должно быть липким и густым.
  4. Яблоки порезать маленькими кубиками, полить соком лимона, чтоб не потемнели. Добавить изюм, всыпать все в тесто и перемешать.
  5. Небольшой противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить тесто с начинкой, разровнять. Духовку разогреть до 180 градусов, запекать пирог 25 минут. После выпечки посыпать сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!

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