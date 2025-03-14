"Ленивый" яблочный пирог: смешать все ингредиенты — и на противень

Этот рецепт пирога полюбится вам за скорейшее приготовление и простые ингредиенты. Для него даже не понадобится форма, тесто выливается в противень.
Чтобы приготовить этот "ленивый" яблочный пирог очень важно хорошо взбить яйца. Теста получается мало, а начинки много. Именно поэтому он очень сильно вкусен.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- соль
- 1/4 ч. ложки
- сахар
- 100 г
- ванильный сахар
- 10 г
- сливочное масло
- 100 г
- мука
- 300 г
- разрыхлитель
- 8 г
- яблоки
- 450 г
- сок лимона
- 1/2 шт.
- сахарная пудра
- 1 час. кровати
- изюм
- 80 г
Процесс приготовления:
- Яйца смешать с солью, взбить до стойкой белой пены венчиком или миксером. Добавить сахар и ванильный сахар, еще раз взбить, чтобы все крупицы растворились.
- Влить растопленное, но не горячее масло, еще раз взбить до однородности.
- Отдельно смешать муку и разрыхлитель, добавить к взбитым яйцам, вымешать тесто. Оно должно быть липким и густым.
- Яблоки порезать маленькими кубиками, полить соком лимона, чтоб не потемнели. Добавить изюм, всыпать все в тесто и перемешать.
- Небольшой противень застелить пергаментом, смазать маслом, выложить тесто с начинкой, разровнять. Духовку разогреть до 180 градусов, запекать пирог 25 минут. После выпечки посыпать сахарной пудрой по желанию.
Приятного аппетита!
Читайте также: