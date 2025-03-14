РФ общалась с Уиткоффом о перемирии в манипулятивной манере – эксперт

Россияне сделали "реверанс" в сторону американцев, но и не забыли о своих "хотелках".

Россияне общались с представителем президента США Стивом Уиткоффом по поводу 30-дневного перемирия в Украине в присущей Кремлю манипулятивной манере.

Такую оценку эксперт-международник Богдан Ференс высказал в эфире "Киев24".

Эксперт предполагает, что в России Уиткоффу пытались донести, что президент Владимир Путин якобы не против мирных инициатив президента США Дональда Трампа, делая "реверанс" в сторону Вашингтона.

"С господином Уиткоффом общались в присущей манипулятивной манере Кремля. Она заключается в том, что мол Путин и Россия не против мирных инициатив Трампа, — то, что публично было озвучено — такой реверанс в сторону президента США, что он приоретизирует этот вопрос. Но, конечно, свои "хотелки" они (россияне – ред.) всегда пытаются тоже включить сразу в ту или иную коммуникацию – будь то формальная или неформальная", – высказал мнение Ференс.

"И сразу учитывая это, я думаю, также обсуждается контекст более детализированных вопросов, которые иногда еще не обсуждаются в публичной плоскости, но являются частью процесса, который сейчас продолжается в отношении российской войны", — добавил эксперт.

Напомним, 13 марта Уиткофф провел переговоры в Москве по войне в Украине и вернулся обратно в США, чтобы обсудить это с Трампом. После встречи с представителем президента США Путин заявил о согласии на предложение о 30-дневном перемирии, в то же время сказав, что "есть нюансы".