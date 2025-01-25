Самые вкусные блины "900": это будет ваш любимый рецепт

Попробуйте этот рецепт – точно не пожалеете.

Вы можете позже начинить их творожной начинкой или любой другой по своему вкусу.

Ингредиенты яйца 3 шт. соль 0,5 ч. ложки сахар 6 ст. кровать молоко 2 стакана мука 2 стакана кипяток 1 стакан растительное масло 6 ст. кровать

Процесс приготовления:

Яйца перемешать с сахаром и солью до растворения сыпучих ингредиентов, добавить 1 стакан молока, перемешать. Просеять муку, перемешать до однородности. Добавить кипяток и еще 1 стакан молока, перемешать. В конце влить масло. Разогреть сковородку, влить небольшое количество растительного масла, обжарить блины с обеих сторон до золотистости.

Приятного аппетита!

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