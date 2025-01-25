Категория
Выпечка и мучные блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самые вкусные блины "900": это будет ваш любимый рецепт

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
185 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Самые вкусные блины "900": это будет ваш любимый рецепт

Как приготовить идеальные блины / Фото: pixabay.com

Попробуйте этот рецепт – точно не пожалеете.

Вы можете позже начинить их творожной начинкой или любой другой по своему вкусу.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
соль
0,5 ч. ложки
сахар
6 ст. кровать
молоко
2 стакана
мука
2 стакана
кипяток
1 стакан
растительное масло
6 ст. кровать

Процесс приготовления:

  1. Яйца перемешать с сахаром и солью до растворения сыпучих ингредиентов, добавить 1 стакан молока, перемешать.
  2. Просеять муку, перемешать до однородности. Добавить кипяток и еще 1 стакан молока, перемешать. В конце влить масло.
  3. Разогреть сковородку, влить небольшое количество растительного масла, обжарить блины с обеих сторон до золотистости.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация