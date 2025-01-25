Самые вкусные блины "900": это будет ваш любимый рецепт

Попробуйте этот рецепт – точно не пожалеете.
Вы можете позже начинить их творожной начинкой или любой другой по своему вкусу.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- соль
- 0,5 ч. ложки
- сахар
- 6 ст. кровать
- молоко
- 2 стакана
- мука
- 2 стакана
- кипяток
- 1 стакан
- растительное масло
- 6 ст. кровать
Процесс приготовления:
- Яйца перемешать с сахаром и солью до растворения сыпучих ингредиентов, добавить 1 стакан молока, перемешать.
- Просеять муку, перемешать до однородности. Добавить кипяток и еще 1 стакан молока, перемешать. В конце влить масло.
- Разогреть сковородку, влить небольшое количество растительного масла, обжарить блины с обеих сторон до золотистости.
Приятного аппетита!
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