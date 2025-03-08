Бюджетный пирог на кефире: возьмите любое варенье

Ищете простой и экономный пирог к чаю? Этот рецепт – именно то, что вам нужно! Без лишних ингредиентов – только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Приготовить его очень легко, результат будет нежным и вкусным!

Ингредиенты яйца 2 шт. соль щепотка сахар 150 г масло 150 г ванильный сахар (экстракт ванили) 1 ч. кровати теплый кефир 150 г разрыхлитель 12 г мука 300 г варенье 150-200 г ягоды по вкусу миндальные лепестки (по желанию) 20 г

Процесс приготовления:

В глубокой миске с помощью венчика взбить яйца с солью и сахаром, добавить масло и тщательно перемешать. Далее влить ванильный экстракт и теплый кефир, снова перемешать. Теперь просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавлять ее к жидкой смеси, замешивая до получения однородного теста. Форму диаметром 23 см выстелить пергаментом, смазать растительным маслом и влить готовое тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и сделать на поверхности сеточку. Сверху выложить ягоды и, по желанию, посыпать миндальными лепестками. Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. После выпечки дать остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

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