Бюджетный пирог на кефире: возьмите любое варенье

Попытайтесь приготовить этот быстрый и бюджетный пирог на кефире.
Ищете простой и экономный пирог к чаю? Этот рецепт – именно то, что вам нужно! Без лишних ингредиентов – только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Приготовить его очень легко, результат будет нежным и вкусным!
Ингредиенты
- яйца
- 2 шт.
- соль
- щепотка
- сахар
- 150 г
- масло
- 150 г
- ванильный сахар (экстракт ванили)
- 1 ч. кровати
- теплый кефир
- 150 г
- разрыхлитель
- 12 г
- мука
- 300 г
- варенье
- 150-200 г
- ягоды
- по вкусу
- миндальные лепестки (по желанию)
- 20 г
Процесс приготовления:
- В глубокой миске с помощью венчика взбить яйца с солью и сахаром, добавить масло и тщательно перемешать. Далее влить ванильный экстракт и теплый кефир, снова перемешать.
- Теперь просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавлять ее к жидкой смеси, замешивая до получения однородного теста.
- Форму диаметром 23 см выстелить пергаментом, смазать растительным маслом и влить готовое тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и сделать на поверхности сеточку. Сверху выложить ягоды и, по желанию, посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. После выпечки дать остыть перед подачей.
Приятного аппетита!
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