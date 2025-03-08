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Выпечка и мучные блюда
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Бюджетный пирог на кефире: возьмите любое варенье

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
261 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
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Бюджетный пирог на кефире: возьмите любое варенье

Быстрый и бюджетный пирог на кефире (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Попытайтесь приготовить этот быстрый и бюджетный пирог на кефире.

Ищете простой и экономный пирог к чаю? Этот рецепт – именно то, что вам нужно! Без лишних ингредиентов – только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Приготовить его очень легко, результат будет нежным и вкусным!

Ингредиенты

яйца
2 шт.
соль
щепотка
сахар
150 г
масло
150 г
ванильный сахар (экстракт ванили)
1 ч. кровати
теплый кефир
150 г
разрыхлитель
12 г
мука
300 г
варенье
150-200 г
ягоды
по вкусу
миндальные лепестки (по желанию)
20 г

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске с помощью венчика взбить яйца с солью и сахаром, добавить масло и тщательно перемешать. Далее влить ванильный экстракт и теплый кефир, снова перемешать.
  2. Теперь просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавлять ее к жидкой смеси, замешивая до получения однородного теста.
  3. Форму диаметром 23 см выстелить пергаментом, смазать растительным маслом и влить готовое тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и сделать на поверхности сеточку. Сверху выложить ягоды и, по желанию, посыпать миндальными лепестками.
  4. Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. После выпечки дать остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

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