Украина будет экспортировать популярный фрукт в Канаду

Украинские яблоки получили разрешение на экспорт в Канаду после переговоров МИД и Госпродпотребслужбы с канадской стороной.

Об этом пишет EastFruit.

"В условиях полномасштабной российской агрессии мы уделяем особое внимание поддержке экономики Украины и украинских экспортеров. Сильная экономика и устойчивые предприятия играют критически важную роль в общей обороноспособности нашей страны. Поэтому мы совместно с Госпродпотребслужбой продолжаем создавать новые возможности для украинских производителей, либерализовать торговлю, открывать двери для выхода на новые внешние рынки", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что спрос на украинскую продукцию растет на международном рынке, и Канада открывает свой рынок для украинских яблок. Он отметил, что Госпродслужба вместе с МИДом работает над каждым запросом от бизнеса об открытии новых рынков и рассматривает не только отдельные страны, но и всю карту мира: Америку, страны ЕС, Африку и Восточную Азию.

Канада обновила импортные требования для Украины в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS) и утвердила Программу экспорта украинских яблок (Malus domestica) в Канаду. Эта программа включает основные аспекты, регулирующие процесс экспорта яблок из Украины в канадский рынок.

Торговые войны США и Канады

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении 25% тарифов на все мексиканские и канадские товары, за исключением нефти и энергоресурсов, для которых установлен тариф в 10%. Целью этих мер было уменьшение торгового дефицита США, борьба с нелегальной иммиграцией и прекращение поставок фентанила через границы с Канадой и Мексикой.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов на американские товары на сумму 30 млрд. канадских долларов, с планом расширения до 155 млрд. канадских долларов в течение трех недель. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о введении тарифов и других экономических мер против США.

Обе страны утверждают, что действия США нарушают Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA), ратифицированное в 2020 году. Экономисты предупреждают, что подобные тарифы могут серьезно нарушить торговлю между странами, дестабилизировать цепи поставок и повысить цены для потребителей.

3 февраля 2025 г. Канада и Мексика договорились с США о месячной отсрочке введения тарифов. Мексика согласилась направить 10 000 военнослужащих Национальной гвардии в границу для борьбы с наркотрафиком, а Трамп пообещал принять меры по сокращению поставок оружия в Мексику. Канада согласилась назначить «спецпредставителя по фентанилу», признать мексиканские наркокартели террористическими организациями и выделить 200 млн долларов на новую разведывательную программу по борьбе с организованной преступностью и фентаниловым наркотрафиком. Несмотря на попытки сотрудничества Мексики и Канады, тарифы были введены 4 марта 2025 года.

Агросектор Украины в условиях войны

По состоянию на начало марта 2025 года Украина продолжает демонстрировать позитивную динамику в аграрном секторе. В феврале было экспортировано 4,9 млн. тонн агропродукции, что на 1,3% меньше по сравнению с январем. В частности, экспорт зерновых составил 3,4 млн. тонн, из которых 53% составляла кукуруза, 34% пшеница и 2% ячмень. Поставки масличных культур выросли на 19% до 418,2 тыс. тонн, из которых 91% пришлось на сою, а 7% на рапс.

В феврале наблюдалось значительное увеличение экспорта агропродукции автомобильным транспортом: на 41,6% больше по сравнению с аналогичным периодом января, достигнув 248,4 тыс. тонн.

Прогнозируется, что в 2025 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом. Однако этот показатель все еще будет ниже довоенного уровня из-за влияния войны, климатических изменений и других вызовов.

Несмотря на позитивные тенденции, агросектор сталкивается с серьезными вызовами, включая последствия войны, климатические изменения и дефицит кадров. Потери агросектора в 2024 году оцениваются более чем в $80 млрд, а около 20% сельхозземель находятся в оккупации.

Аграрный сектор Украины демонстрирует устойчивость и постепенное восстановление для достижения довоенных показателей необходимо преодолеть многочисленные вызовы и препятствия.

В 2024 году Украина экспортировала агропродукции на сумму $24,5 млрд, что составляет 59% от общего экспорта страны.

В 2025 году прогнозируется рост производства агропродукции на 3,0% по сравнению с предыдущим годом, что может оказать положительное влияние на объемы экспорта, включая грецкие орехи.

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