Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть яблоки

Яблоки содержат разнообразные биологически активные и природные химические вещества, оказывающие положительное влияние на организм.
Яблоки не только вкусны сами по себе или в блюдах, они еще и приносят необычайную пользу нашему организму. Яблоко среднего размера является хорошим источником клетчатки, ее в нем содержится около 4,8 г. Также они являются хорошим источником витамина С и небольшого количества других витаминов и минералов.
На странице Healthy To Me появилось видео, посвященное пользе яблок для организма, если употреблять их каждый день.
Вы станете меньше болеть
Знаете поговорку: "Кто яблоко раз в день съедает, болезни и врача не знает". Яблоко является отличным источником витаминов и антиоксидантов, которые помогают укрепить вашу иммунную систему и защитить клетки от окислительного повреждения.
Улучшают пищеварение
Яблоки богаты клетчаткой, которая способствует хорошей работе кишечника и помогает регулировать пищеварение. Они содержат пектин, тип клетчатки, который действует как пребиотик в вашем кишечном микробиоме и кверцетин, останавливающий рост вредных микробов. Поскольку пищевые волокна не перевариваются, пектин достигает толстой кишки невредимым, способствуя росту полезных бактерий. А здоровый кишечник часто является ключом к хорошему здоровью.
Природная клетчатка для аппетита
Клетчатка в яблоках заставляет вас чувствовать сытость, а это может помочь контролировать аппетит и избегать перекусов, так что вы уменьшите вероятность набора веса. Клетчатка помогает замедлить пищеварение, поэтому вы дольше чувствуете сытость.
Здоровое сердце
Антиоксиданты в яблоках могут помочь снизить уровень плохого холестерина в организме и улучшить здоровье сердца. Это может быть связано с наличием в яблоках флавоноидов, которые уменьшают воспаление и защищают здоровье сердца. Яблоки также богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, оба из которых являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Поддержка здоровья мозга
Регулярное потребление яблок улучшает когнитивные функции и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Употребление яблок может помочь уменьшить окислительные процессы, предотвратить "упадок ума" и замедлить признаки старения.
@healthytome Является яблоко каждый день для хорошего здоровья #didyouknow #fyp #healthtips #apple #wellness ♬ Epic Music(863502) — Draganov89
Яблоки содержат всего около 60 калорий каждое, что дает вам большую питательную пользу для количества калорий. Вы получаете наибольшую пользу для здоровья от яблок, когда едите их целыми, сырыми и неочищенными. Сок, сидр и яблочное пюре не так полезны, потому что варка и обработка яблок удаляют ценные питательные вещества.
Недавно мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день потреблять оливковое масло.
Читайте также: