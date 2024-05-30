Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть яблоки

Яблоки не только вкусны сами по себе или в блюдах, они еще и приносят необычайную пользу нашему организму. Яблоко среднего размера является хорошим источником клетчатки, ее в нем содержится около 4,8 г. Также они являются хорошим источником витамина С и небольшого количества других витаминов и минералов.

На странице Healthy To Me появилось видео, посвященное пользе яблок для организма, если употреблять их каждый день.

Вы станете меньше болеть

Знаете поговорку: "Кто яблоко раз в день съедает, болезни и врача не знает". Яблоко является отличным источником витаминов и антиоксидантов, которые помогают укрепить вашу иммунную систему и защитить клетки от окислительного повреждения.

Улучшают пищеварение

Яблоки богаты клетчаткой, которая способствует хорошей работе кишечника и помогает регулировать пищеварение. Они содержат пектин, тип клетчатки, который действует как пребиотик в вашем кишечном микробиоме и кверцетин, останавливающий рост вредных микробов. Поскольку пищевые волокна не перевариваются, пектин достигает толстой кишки невредимым, способствуя росту полезных бактерий. А здоровый кишечник часто является ключом к хорошему здоровью.

Природная клетчатка для аппетита

Клетчатка в яблоках заставляет вас чувствовать сытость, а это может помочь контролировать аппетит и избегать перекусов, так что вы уменьшите вероятность набора веса. Клетчатка помогает замедлить пищеварение, поэтому вы дольше чувствуете сытость.

Здоровое сердце

Антиоксиданты в яблоках могут помочь снизить уровень плохого холестерина в организме и улучшить здоровье сердца. Это может быть связано с наличием в яблоках флавоноидов, которые уменьшают воспаление и защищают здоровье сердца. Яблоки также богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, оба из которых являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка здоровья мозга

Регулярное потребление яблок улучшает когнитивные функции и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Употребление яблок может помочь уменьшить окислительные процессы, предотвратить "упадок ума" и замедлить признаки старения.

Яблоки содержат всего около 60 калорий каждое, что дает вам большую питательную пользу для количества калорий. Вы получаете наибольшую пользу для здоровья от яблок, когда едите их целыми, сырыми и неочищенными. Сок, сидр и яблочное пюре не так полезны, потому что варка и обработка яблок удаляют ценные питательные вещества.

Недавно мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день потреблять оливковое масло.

Читайте также: