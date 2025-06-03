В Николаеве раздался взрыв: РФ, предварительно, ударила "Кинжалом" (обновлено)

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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Утром 3 июня в Николаеве раздался взрыв. Россия, предварительно, ударила «Кинжалом»

Об этом сообщил телеграмм-канал «Николаевский Ванек».

«Сдается впервые за всю войну у нас приход Кинжала (за городом). О последствиях позже. Пуск был из ростовской временно живой республики», — отметил он.

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Над городом возвышается густой черный дым. Также отмечается, что местами исчез свет.

«По состоянию на данный момент вызовов экстренных служб нет», — добавил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Напомним, с утра 17 апреля в Николаеве произошли мощные взрывы. В области от 07:22 объявлена воздушная тревога.

«В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты „Общественного“, — сообщает издание.

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Заметим, что военные предупреждали о фиксирующих в регионе беспилотниках. Кроме того, объявлена ракетная опасность, есть угроза баллистики.

В свою очередь, местные власти взрывы подтвердили. В частности, глава областной военной администрации Виталий Ким лаконично написал: «Николаев, прячемся».