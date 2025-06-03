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В Николаеве раздался взрыв: РФ, предварительно, ударила "Кинжалом" (обновлено)
По предварительным данным, российские войска выпустили по Николаеву ракету "Кинжал".
Утром 3 июня в Николаеве раздался взрыв. Россия, предварительно, ударила «Кинжалом»
Об этом сообщил телеграмм-канал «Николаевский Ванек».
«Сдается впервые за всю войну у нас приход Кинжала (за городом). О последствиях позже. Пуск был из ростовской временно живой республики», — отметил он.
Над городом возвышается густой черный дым. Также отмечается, что местами исчез свет.
«По состоянию на данный момент вызовов экстренных служб нет», — добавил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
Напомним, с утра 17 апреля в Николаеве произошли мощные взрывы. В области от 07:22 объявлена воздушная тревога.
«В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты „Общественного“, — сообщает издание.
Заметим, что военные предупреждали о фиксирующих в регионе беспилотниках. Кроме того, объявлена ракетная опасность, есть угроза баллистики.
В свою очередь, местные власти взрывы подтвердили. В частности, глава областной военной администрации Виталий Ким лаконично написал: «Николаев, прячемся».