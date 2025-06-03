Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт: чего ждать

В ближайшее время в Украине возможны дожди с грозами / © ТСН

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Во вторник и среду, 3 и 4 июня, Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт. Это означает, что в зоне его деятельности будут идти грозовые дожди, возможны град и шквалы. А за ним распространится свежий воздух.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

В среду, 4 июня, фронт уже практически покинет пределы Украины. Поэтому в ночь на 4 июня возможны дожди с грозами. А уже днем в среду кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, Закарпатье, Донецкой и Луганщине.

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На остальной территории Украины, то есть в большинстве областей, в среду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет составлять +23+27 градусов, на юге и востоке +27+31 градус.

В Киеве 4 июня будет сухая солнечная погода. Поскольку столица окажется уже в тылу атмосферного фронта, то кратковременно посвежеет завтра воздух, днем +23, +24 градуса.

Но дальше в Украине практически повсюду — лайтжара, ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, кое-где в центральной части +27+32 градуса.

«Пока сильной жары все же нет, дома и окружающая среда не прогрелись слишком сильно, давайте пытаться экономить электроэнергию и не включать по любому повышенному градусному поводу кондиционеры», — резюмировала Диденко.

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Напомним, метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0 ° С в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей.

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