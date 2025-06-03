Погода снова капризничает: новый прогноз вас удивит

Погода в ближайшие дни удивит украинцев / © ТСН

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Лето уверенно вступает в свои права. Первые дни июня удивят украинцев солнцем, теплом и настоящей летней жарой. Но, как и полагается настоящему лету, не обойдется без капризов — иногда небо затянется облаками, прольется дождь и прогремят грозы. Так что зонтик и солнцезащитные очки могут понадобиться в один и тот же день. Все подробности погодных прихотей на ближайшие дни — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новый прогноз погоды

Новый день и новый прогноз погоды! Что будет на улице в ближайшее время спрогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич. Его цитирует портал метеопрог. Во вторник, 3 июня, запад, север и центр Украины окажутся под влиянием неустойчивой погоды — ливни, грозы, местами град и порывы ветра, которые могут растрепать даже самую крепкую прическу. В южных и восточных регионах — спокойно, даже солнечно. Днем температура вырастет до +32 °С, но на западе будет свежее — до +26 °С. В среду, 4 июня, атмосфера снова будет капризной. Дожди покроют центр, восток, Приазовье и Карпаты. Местами будут раздаваться грозы, возможен град. В остальных областях — спокойно. Ночью от +11 °С, а на севере даже до +7 °С. Днем — +22… +31 °С. В четверг солнце выйдет из-за облаков: в большинстве областей сухо и ясно. Лишь ближе к вечеру на западе и на севере возможны грозовые дожди. Ночью — от +12 °С, днем — настоящее лето: до +33 °С. В пятницу день обещает быть контрастным. Запад, центр и северо-восток могут попасть под грозовые тучи — с градом и сильным ветром. Другие регионы — в объятиях спокойного лета. Днем температура будет держаться в пределах +25… +33 °С.

Прогноз погоды на выходные

А еще Игорь Кибальчич открыл занавес погодной картины в ближайшие выходные. По его словам, в субботу 7 июня ночью дождями снова накроет север, восток и центр. Днем уже запад. Местами осадки будут обильными, поэтому следует следить за прогнозами. Днем воздух прогреется до +34 °С на юге. Завершение недели будет динамичным: в большинстве западных, северных и центральных регионов снова грозы, местами град и сильный ветер. В остальных регионах — настоящее лето без дождей. Температура будет колебаться: на западе +17… +26 °С, на юге — до +34 °С.

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Прогноз погоды на лето 2025

Тем временем синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии рассказала, что лето 2025 будет с сюрпризами. По предварительным оценкам, следующие 3 месяца будут теплыми и с периодами интенсивной жары. Среднемесячные температуры будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы. Самыми жаркими месяцами традиционно ожидаются июль и август. Синоптик объяснила, что теплее всего будет в южных регионах страны, тогда как западные и северо-восточные области могут быть немного прохладнее. В то же время Наталья Птуха отметила, что развитие синоптических процессов может быть непредсказуемым, поэтому температурный фон и осадки распределяются по-разному.

Что будет летом с осадками

Синоптик отметила, что этим летом, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

«То есть это развитие, например, грозовой деятельности там в день и в часы после прогрева земной поверхности, так как она прогревается неравномерно, то, конечно, у нас и эти грозовые дожди, которые внутримассовые они неравномерны. Это яркий пример, когда там в одном районе города может быть дождь, в другом нет», — сказала Птуха.

Напомним, метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0 ° С в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей.

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