Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 3 июня

Будет тепло, несмотря на дожди / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 3 июня, на западе Украины будет облачно с прояснениями, на остальной территории переменная облачность.

Об этом сообщили в «Украинском гидрометеорологическом центре».

Ночью на северо-западе, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Реклама

На Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирской значительные дожди (I, желтый, уровень опасности).

На остальной территории без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура снизится до +13…+18 °С, днем потеплеет до +24…+29 °С. На юге и востоке воздух днем прогреется до +32 °С.

В Харьковской и Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в области кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в Киеве будет +15…+17 °С, а в Киевской области — +13…+18 °С.

Реклама

Днем в столице потеплеет до +26…+28 °С, а за пределами Киева — до +24…+29 °С.

Напомним, синоптики поделились прогнозом погоды на июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.

По прогнозу синоптиков, особой жары не будет. Средняя месячная температура в июне предполагается в пределах +19–23°. В горных районах 15-16°, что на 1,5-2° выше нормы.