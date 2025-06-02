Какой будет погода в первую неделю лета: синоптики удивили прогнозом

Синоптики рассказали о погоде в Украине / © Pixabay

Реклама

В Украине в первую неделю лета прогнозируют жаркую погоду, однако возможны дожди.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местами жара, а иногда кратковременные дожди — такую погоду прогнозируют синоптики в первую неделю лета.

Реклама

Уже сегодня днем незначительных осадков стоит ждать в западных, а также Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Одесской областях. Местами возможны и грозы.

Впрочем, на остальной территории — по прогнозу, будет сухо. Несмотря на осадки, температура воздуха будет комфортной по всей Украине. Столбики термометров будут держаться на уровне плюс 22-27 градусов. Немного прохладнее будет в Карпатах.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне. Детальный прогноз погоды на первый месяц лета в Украине

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: