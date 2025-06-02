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Какой будет погода в первую неделю лета: синоптики удивили прогнозом
Синоптики рассказали, какой будет погода в первую неделю лета.
В Украине в первую неделю лета прогнозируют жаркую погоду, однако возможны дожди.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местами жара, а иногда кратковременные дожди — такую погоду прогнозируют синоптики в первую неделю лета.
Уже сегодня днем незначительных осадков стоит ждать в западных, а также Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Одесской областях. Местами возможны и грозы.
Впрочем, на остальной территории — по прогнозу, будет сухо. Несмотря на осадки, температура воздуха будет комфортной по всей Украине. Столбики термометров будут держаться на уровне плюс 22-27 градусов. Немного прохладнее будет в Карпатах.
Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне. Детальный прогноз погоды на первый месяц лета в Украине
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