Илона Гвоздева раскрыла правду о разводе с мужем и разъехались ли они: "Скандалов нет"

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева после серьезного кризиса в браке и подтверждения подачи заявления на развод, поделилась деталями непростого этапа в жизни.

Ранее знаменитость признавалась, что даже после того, как начала заниматься процессом расторжения брака с мужем Иваном Хомячуком, она еще не торопится называться холостячкой и носит обручальное кольцо. В комментарии "Люкс ФМ" Илона расставила все точки над "і". По ее словам, сейчас в браке все хорошо и они до сих пор живут вместе в доме, воспитывая двух общих детей.

"У нас были проблемные моменты, как и у каждой семьи. Мы итальянская семья, несмотря на то, что мы живем в Украине. Ему со мной точно не грустно. Конечно, все живем вместе, завтракаем, ужинаем и даже целуемся на свиданиях. Все хорошо", - поделилась танцовщица.

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Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздева также признала, что преодолеть все трудности и прийти к примирению ей помогли медитации, книги и сын с дочерью, которые заставили родителей еще больше бороться за любовь.

"Мне очень помогают книги, медитация, осознание ответственности с обеих сторон и нам очень сильно помогают дети. Ради них мы горы свернем. Мне кажется, что весь мир можно отвоевать ради них. Скандалов нет и дети не знают об этом. Больше всего мы заботимся о ментальном здоровье наших детей", - добавила Илона.

Напомним, недавно обладательница титула "Мисс Украина-2004" Леся Матвеева развелась с мужем Валерием Созановским, от которого родила третью дочь.