Илона Гвоздева подтвердила, что подала на развод с мужем, и объяснила почему

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева впервые подтвердила, что таки действительно подала на развод с мужем Иваном Хомячуком, и объяснила почему.

Еще 19 марта хореограф начала процесс расторжения брака. Знаменитость уже и подала соответствующие документы. Правда, в публичном пространстве Гвоздева это не обсуждала и воздерживалась от комментариев. Но на проекте "Ранок у великому місті" хореограф впервые подтвердила, что действительно подала заявление на развод. Более того, в их с мужем браке такой опыт не впервые. Танцовщица призналась, что стресс и усталость сказываются и, конечно же, негативно влияют на отношения.

"Подавала на развод и не раз. Причин много: стресс, усталость, переутомление. Оно сказывается для всех. Заявление обратно не забирала. Я не знаю, кто слил, потому что я не делаю на таком пиар. Я думаю, что люди, которые увидели мое заявление, наверное, мои "поклонники", и они помогли осветить это в СМИ", - говорит танцовщица.

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Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Хотя Илона Гвоздева и не забирала заявление, однако уверяет, что сейчас ее сердце занято. Кроме того, танцовщица продолжает носить обручальное кольцо. Поэтому, можно предположить, что влюбленные все же работают над отношениями и вместе преодолевают трудности.

"Я вам могу сказать только одно: кольцо до сих пор на руке. Мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром", - добавила танцовщица.

Напомним, недавно Илона Гвоздева поставила на место критиков ее внешности. Хореограф ответила на негативные комментарии в Сети.