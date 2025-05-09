Илона Гвоздева подала на развод с мужем после 10 лет брака

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева разводится с мужем Иваном Хомячуком.

О расторжении 10-летнего брака стало известно из реестра рассмотрения судебных дел. На сайте отмечено, что истцом выступила сама танцовщица. Ее заявление было получено 19 марта. Тем временем суд рассмотрит дело 4 июля.

Илона Гвоздева разводится / © court.gov.ua

К слову, сама Илона Гвоздева пока не комментирует такое решение. Но приметно, что она перестала публиковать контент с Иваном Хомячуком. Тем не менее, звезда неоднократно отмечала, что во время войны они стали все чаще переживать семейные кризисы. Но еще в начале этого года Илона отмечала, что они успешно преодолевали трудности и, к счастью, сумели уберечь брак. К сожалению, через несколько месяцев пара изменила свои взгляды, но что именно на это повлияло, пока неизвестно.

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К слову, Илона Гвоздева с Иваном Хомячуком в отношениях 15 лет, из них 10 – в браке. В 2022 году пара обвенчалась. У супругов родились двое детей – 9-летняя дочь Рия и сын Доминик, которому сейчас четыре года.

Более того, из реестра также известно, что хореограф и ее избранник уже собирались расстаться и раньше. В частности, в 2017 году супруги подавали заявление на развод, но тогда суд его не рассмотрел. По всей видимости, тогда пара передумала разводиться.

Дело Илоны Гвоздевой / © court.gov.ua

Напомним, недавно актер Дмитрий Линартович развелся с женой во время войны и объяснил почему.