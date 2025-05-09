- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 615
- Время на прочтение
- 1 мин
На Тернопольщине мать убила родного 4-летнего сына
Женщина, совершившая преступление, задержана. В полиции не раскрывают деталей убийства ребенка.
В Тернопольской области женщину взяли под стражу по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
«Мальчик, родившийся с патологиями, нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни. Однако мать оставила 4-летнего сына без присмотра на несколько дней. Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта, в чем и подозревается его мать», — сообщает прокуратура.
Следователи 6 мая сообщили о подозрении матери в убийстве своего малолетнего сына.
Напомним, в Сумах полиция задержала мать, пытавшуюся продать собственного ребенка, чтобы получить деньги на наркотики.