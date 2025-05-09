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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Тернопольщине мать убила родного 4-летнего сына

Женщина, совершившая преступление, задержана. В полиции не раскрывают деталей убийства ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Злоумышленница задержана

Злоумышленница задержана / © pixabay.com

В Тернопольской области женщину взяли под стражу по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

«Мальчик, родившийся с патологиями, нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни. Однако мать оставила 4-летнего сына без присмотра на несколько дней. Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта, в чем и подозревается его мать», — сообщает прокуратура.

Следователи 6 мая сообщили о подозрении матери в убийстве своего малолетнего сына.

Напомним, в Сумах полиция задержала мать, пытавшуюся продать собственного ребенка, чтобы получить деньги на наркотики.

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