Стало известно, сколько ракет Россия производит ежегодно

Ракета "Искандер" / © Associated Press

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Россия вынуждена восстанавливать свои вооруженные силы после больших потерь в войне против Украины. Однако оценки западных разведок относительно того, сколько времени это займет, существенно различаются: от трех до десяти лет.

Об этом сообщило издание The Economist

Россия производит более 1400 «Искандеров» и 500 Х-101 ежегодно. Известно, что только 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, выходящих с заводов, — новые. Остальные — отреставрированная советская техника. По данным RUSI, такие запасы могут иссякнуть до 2026 года.

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«Серьезным ограничением является также нехватка человеческих ресурсов. Пока что Россия может набирать около 30 000 солдат ежемесячно, но в долгосрочной перспективе она будет сталкиваться с проблемами, связанными с сокращением численности и старением населения», — говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии объяснила, почему Путин называет войну в Украине войной «против коллективного Запада».