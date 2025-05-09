Впервые в истории Украины СБУ разоблачила агентов военной разведки Венгрии: чем занимались шпионы

Служба безопасности Украины / © facebook.com/SecurSerUkraine

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Служба безопасности Украины впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб стране.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

У ячейки венгерской разведки были следующие задачи:

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собирать информацию о военной защищенности Закарпатской области,

искать уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона,

изучать общественно-политические взгляды жителей Закарпатья. В частности, речь идет о сценариях поведения людей в том случае, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

СБУ по результатам комплексных мероприятий на Закарпатье задержала двух агентов из сети венгерской разведки. Удалось установить, что их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. СБУ уже идентифицировала его личность.

Первый агент венгерской разведки — экс-военный

Одним из агентов этого куратора был 40-летний бывший военный из Береговского района Закарпатья. Его еще в 2021 году завербовали иностранцы и перевели в «режим ожидания».

По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор активировал этого агента в сентябре 2024 года. Тот получил задание изучить настроения местных жителей и получить следующую информацию:

какая будет реакция военных и гражданских на Закарпатье, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные; какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья; какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе; какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин; насколько укомплектованы правоохранители и какая их численность и т.п.

Установлено, что после этого венгерский агент лично разведывал размещение Сил обороны Украины и координаты ЗРК С-300 в регионе. После сбора разведданных он уехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для выезда из Украины фигурант оформил справку наблюдателя за больным отцом, нуждающимся в лечении в иностранных учреждениях.

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По данным СБУ, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные деньги на выполнение поставленных задач. В частности, предатель подыскивал сеть информаторов. Установлено, что тот пытался завербовать не менее двух человек.

Отмечается, что формируя агентурную сеть, венгерская разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

Контрразведка СБУ в марте задокументировала вторую встречу агента с куратором. Тогда он получил телефон со специальным програмным обеспечением для законспирированной связи. Новыми задачами предателя были выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны на Закарпатье. Он должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальных событиях с линии фронта. Злоумышленник уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Вторая агентка — экс-военная

Еще одна задержанная агентка венгерской разведки — экс-военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Ее задачами были информирование спецслужбы Венгрии о наличии самолетов и вертолетов на Закарпатье, об оборонных системах воинской части, где военная проходила службу.

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Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по местам жительства. В ходе обыска у них были изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

Напомним, в 2023 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Закарпатье «древней венгерской землей» в интервью радио Kossuth. Однако это вырезали из эфира.

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Летом 2024 года Орбан согласился поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз при условии, что Киев публично обяжется выполнить 11 требований Будапешта, в том числе признать все Закарпатье «традиционно венгерским».

А глава венгерского общества Киева и области Тибор Томпа отмечал, что Орбан рассматривает Закарпатье как свою колонию и хочет получить в правление всю область с его населением.