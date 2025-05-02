В Греции поймали российского шпиона, который мог навредить Украине: детали

Задержание подозреваемого / © pixabay.com

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В Греции в городе Александруполе задержали российского шпиона. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Задержанным шпионом оказался 59-летний уроженец Грузии. Он долгое время проживал в Греции, где работал маляром.

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По данным греческих властей, в начале осени 2024 года подозреваемого завербовал его соотечественник, якобы имеющий связи с Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил России.

В мобильном телефоне задержанного были найдены доказательства того, что он по меньшей мере пол года следил за военными объектами и фиксировал на фото транспортировку военных грузов — особенно отправлявшихся в Украину. Эти фото с описаниями шпион присылал своему куратору.

По словам правоохранителей, подозреваемый заявил, что «готов помогать родине за любую сумму». В Греции отмечают влияние пророссийских настроений на мотивы действий подозреваемого.

Что касается вербовщика задержанного, то он также раньше шпионил в пользу России. После этого он отправился в Литву, где был арестован в марте.

К слову, в 2024 году в Словении за шпионаж к заключению приговорили супругов из России, у которых были поддельные паспорта. В частности, пара использовала Любляну для передачи заказов из РФ и доставки наличных российским «спящим агентам».

А в Польше в прошлом году задержали шпиона, который годами собирал информацию для белорусской разведки. Мужчина родом из Львова, но у него было гражданство Беларуси.