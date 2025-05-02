В Украине стартовал сезон клубники - сколько она стоит

Клубника / © Pixabay

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На западе Украины уже началась продажа первой свежей клубники. Ягода выращена отечественными фермерами, а вот ее стоимость пока достаточно высока.

Об этом пишет «Карпатский объектив».

За ягоду на рынках просят 120–150 гривен за килограмм. Продавцы объясняют: хотя цена немного снизится в течение сезона, ожидать значительного удешевления не стоит.

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В ближайшие недели килограмм клубники может подешеветь до 80–100 грн. Впрочем, распродаж по 15 гривен, которые были возможны в предыдущие годы, в этом сезоне не будет. Причина — существенное удорожание затрат на выращивание: выросли цены на электроэнергию, рассаду, удобрения и горючее.

Наибольший урожай, как ожидается, фермеры будут собирать в конце мая — начале июня. В это время вероятно сезонное снижение цен, однако продавцы уверены: даже в пик сезона ягода останется недешевой.

В то же время в крупных супермаркетах Украины клубника стоит еще больше. Речь идет преимущественно об импортной продукции из Испании или Греции. По состоянию на 2 мая средняя цена упаковки весом 250 граммов составляет почти 115 гривен. У Metro такая упаковка стоит 103,9 грн, у Novus — 99,99 грн, а в «МегаМаркете» — 140,9 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, чего нельзя делать с клубникой весной, чтобы не потерять урожай.