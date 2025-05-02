Полуниця / © Pixabay

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На заході України вже розпочався продаж першої свіжої полуниці. Ягоду вирощено вітчизняними фермерами, а от її вартість поки що доволі висока.

Про це пише «Карпатський об’єктив«.

За ягоду наразі на ринках просять 120–150 гривень за кілограм. Продавці пояснюють: хоча ціна трохи знизиться протягом сезону, очікувати значного здешевлення не варто.

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Найближчими тижнями кілограм полуниці може подешевшати до 80–100 грн. Утім, розпродажів по 15 гривень, які були можливі в попередні роки, цього сезону не буде. Причина — суттєве подорожчання витрат на вирощування: зросли ціни на електроенергію, розсаду, добрива та пальне.

Найбільший урожай, як очікується, фермери збиратимуть наприкінці травня — на початку червня. Саме тоді ймовірне сезонне зниження цін, однак продавці впевнені: навіть у пік сезону ягода залишиться недешевою.

Водночас у великих супермаркетах України полуниця коштує ще більше. Йдеться переважно про імпортну продукцію — з Іспанії чи Греції. Станом на 2 травня, середня ціна упаковки вагою 250 грамів становить майже 115 гривень. У Metro така упаковка коштує 103,9 грн, у Novus — 99,99 грн, а у «МегаМаркеті» — 140,9 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого не можна робити з полуницею навесні щоб не втратити врожай.