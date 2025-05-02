Тріщини на п’ятах: як їх позбутися

Ноги з тріщинами на п’ятах потребують ретельного догляду / © Pixabay

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Тріщини на п’ятах можуть бути неприємним та неестетичним «подарунком». Особливо гостро це питання постає у сезон босоніжок та оголених ніг.

Основним фактором, який провокує появу тріщин на ногах є сухість шкіри. Однак він далеко не єдиний.

Що необхідно пам’ятати, щоб шкіра на п’ятах залишалася гладкою та м’якою:

Після кожного приймання душу необхідно змащувати стопи ніг живильним кремом

Потрібно обирати та носити якісне взуття за розміром

Як доглядати за п’ятами, щоб вони не тріскалися

Головне, ретельні гігієнічні процедури, кожен день ороговілий шар необхідно стирати спеціальною теркою. Але, коли тріщина на стопі, такі дії з теркою бувають дуже болючими.

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Як позбутися тріщин в домашніх умовах

Тепла ванночка з відваром ромашки на 7-10 хв. Після ванночки потерти п’яти пемзою або спеціальною пилкою. В кінці процедури змастити стопи живильним кремом.

Досить гаряча ванночка для ніг з розчином звичайної харчової соди. Тримати ноги 15-20 хвилин, потім зняти огрубілу шкіру пемзою або спеціальною пилкою. Змастити живильним кремом.

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