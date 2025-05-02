Трещины на пятках: как их избавиться

Ноги с трещинами на пятках нуждаются в тщательном уходе / © Pixabay

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Трещины на пятках могут быть неприятным и неэстетичным «подарком». Особенно остро этот вопрос возникает в сезон босоножек и обнаженных ног.

Основным фактором, провоцирующим появление трещин на ногах, является сухость кожи. Однако он далеко не единственный.

Что необходимо помнить, чтобы кожа на пятках оставалась гладкой и мягкой:

После каждого приема душа необходимо смазывать стопы ног питательным кремом

Нужно выбирать и носить качественную обувь по размеру

Как ухаживать за пятками, чтобы они не трескались

Главное, тщательные гигиенические процедуры, каждый день ороговевший слой необходимо стирать специальной теркой. Но когда трещина на стопе, такие действия с теркой бывают очень болезненными.

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Как избавиться от трещин в домашних условиях

Теплая ванночка с отваром ромашки на 7-10 мин. После ванночки потереть пятки пемзой или специальной пилой. В конце процедуры смазать стопы питательным кремом.

Достаточно горячая ванночка для ног с раствором обычной пищевой соды. Держать ноги 15-20 минут, затем снять огрубевшую кожу пемзой или специальной пилой.

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