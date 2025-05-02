Виктор Орбан. / © Associated Press

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Членство Украины в Европейском Союзе невыгодно для его Венгрии потому, что, мол, угрожает венгерской экономике.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, сообщает Magyar Nemzet.

По его словам, Будапешт потерял несколько миллиардов евро за три года из-за войны. Якобы Венгрия не имела таких экономических проблем, если бы деньги, предоставленные Украине, оставались в европейской экономике. Венгерский премьер цинично подчеркнул, что в Украину "деньги везут тачками".

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"Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов", – заявил Орбан.

Политик назвал значительную проблему, что ЕС якобы должен содержать украинскую армию.

Он напомнил, что в Еврокомиссии объявили о намерениях принять Украину в ЕС до 2030 года. Якобы это, по словам министра, "разрушит венгерскую экономику". Виктор Орбан призвал всех высказать свое мнение о вступлении Украины в ЕС и принять участие в опросе о членстве Украины, организованном его правительством.

Орбан говорит, что Брюссель не может поддерживать Украину самостоятельно, поэтому хочет взять для этого огромный кредит. Он призвал не допустить, чтобы Европа попала в долговую яму.

Напомним, ранее Виктор Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС и, что больше, агитировал венгров делать так же. На одном из опубликованных премьером фото видно, что он поставил отметку в графе «против» на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.

Не сдерживается Орбан и по поводу высказываний в адрес ЕС. Да, глава венгерского правительства набросился на Евросоюз через Киев. Мол, Брюссель оказывает давление на его государство из-за вступления Украины. Он считает это "огромной проблемой".

Дата публикации 19:40, 16.04.25 Количество просмотров 1646 На упреки Фицо жестко ответили! Вот почему словацкий премьер не может ехать в Москву!