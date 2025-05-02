Ученые раскрыли неожиданный секрет успеха Джобса, Гейтса и Цукерберга

Билл Гейтс / © Associated Press

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Ученые уверены, что наконец-то нашли общую черту, которая помогла Стиву Джобсу, Биллу Гейтсу и Марку Цукербергу достичь невероятного успеха. И дело не в стратегическом видении, лидерских качествах или коммуникативных способностях.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Бизнес-колледжа Дональда Дж. Костелло обнаружили, что все трое — левши. Изучив более 1000 руководителей из 472 компаний, они выяснили, что леворукие CEO демонстрируют более высокий уровень инновационности, имеют больше уникальных патентов и приносят компаниям более высокую прибыльность.

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«На решения руководителей влияют семейная среда, генетика, образование, профессиональный путь — весь жизненный опыт», — отметил один из соавторов исследования профессор Лонг Чен.

Команда проанализировала фото и видео, чтобы определить ведущую руку CEO, в частности, как они держат ручку, бросают мяч или носят часы. В сомнительных случаях обращались к компаниям напрямую.

Согласно результатам, компании под руководством леворуких директоров имели больше патентов и более высокие прибыли, включая доход на активы и долгосрочную доходность акций.

«Они превзошли своих коллег», — отметила профессор Джун Ву Парк. «Инвесторы ориентируются на инновационность, и леворукость может быть одним из ориентиров для выбора акций».

Кроме Джобса, Гейтса и Цукерберга, среди левшей бизнес-лидеров также — Стив Форбс (Forbes), Опра Уинфри, Лу Герстнер (IBM), Джон Д. Рокфеллер, Генри Форд и Ратан Тата.

Напомним, ранее мы писали о том, что какой вопрос задает Илон Маск на собеседовании, чтобы обнаружить лжеца.