ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
2 хв

Вчені розкрили несподіваний секрет успіху Джобса, Гейтса і Цукерберга

Виявилося, що керівники, які пишуть лівою рукою, демонструють вищу інноваційність і прибутковість компаній.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Білл Гейтс

Білл Гейтс / © Associated Press

Науковці впевнені, що нарешті знайшли спільну рису, яка допомогла Стіву Джобсу, Біллу Гейтсу та Марку Цукербергу досягти неймовірного успіху. І йдеться не про стратегічне бачення, лідерські якості чи комунікативні здібності.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники з Бізнес-коледжу Дональда Дж. Костелло виявили, що всі троє — шульги. Вивчивши понад 1000 керівників із 472 компаній, вони з’ясували, що ліворукі CEO демонструють вищий рівень інноваційності, мають більше унікальних патентів і приносять компаніям вищу прибутковість.

«На рішення керівників впливають родинне середовище, генетика, освіта, професійний шлях — увесь життєвий досвід», — зазначив один зі співавторів дослідження професор Лонг Чен.

Команда проаналізувала фото й відео, щоб визначити провідну руку CEO, зокрема як вони тримають ручку, кидають м’яч або носять годинник. У сумнівних випадках зверталися до компаній безпосередньо. Виявилося, що 91,4% керівників — правші, 7,9% — шульги, ще 0,7% мали змішану перевагу рук.

Згідно з результатами, компанії під керівництвом ліворуких директорів мали більше патентів і вищі прибутки, включно з доходом на активи й довгостроковою прибутковістю акцій.

«Вони перевершили своїх колег, — зазначила професорка Джун Ву Парк. — Інвестори орієнтуються на інноваційність, і ліворукість може бути одним з орієнтирів для вибору акцій».

Окрім Джобса, Гейтса та Цукерберга, серед ліворуких бізнес-лідерів також Стів Форбс (Forbes), Опра Вінфрі, Лу Герстнер (IBM), Джон Д. Рокфеллер, Генрі Форд і Ратан Тата.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яке запитання ставить Ілон Маск на співбесіді, щоб виявити брехуна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie