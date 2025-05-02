Вчені розкрили несподіваний секрет успіху Джобса, Гейтса і Цукерберга

Білл Гейтс / © Associated Press

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Науковці впевнені, що нарешті знайшли спільну рису, яка допомогла Стіву Джобсу, Біллу Гейтсу та Марку Цукербергу досягти неймовірного успіху. І йдеться не про стратегічне бачення, лідерські якості чи комунікативні здібності.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники з Бізнес-коледжу Дональда Дж. Костелло виявили, що всі троє — шульги. Вивчивши понад 1000 керівників із 472 компаній, вони з’ясували, що ліворукі CEO демонструють вищий рівень інноваційності, мають більше унікальних патентів і приносять компаніям вищу прибутковість.

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«На рішення керівників впливають родинне середовище, генетика, освіта, професійний шлях — увесь життєвий досвід», — зазначив один зі співавторів дослідження професор Лонг Чен.

Команда проаналізувала фото й відео, щоб визначити провідну руку CEO, зокрема як вони тримають ручку, кидають м’яч або носять годинник. У сумнівних випадках зверталися до компаній безпосередньо. Виявилося, що 91,4% керівників — правші, 7,9% — шульги, ще 0,7% мали змішану перевагу рук.

Згідно з результатами, компанії під керівництвом ліворуких директорів мали більше патентів і вищі прибутки, включно з доходом на активи й довгостроковою прибутковістю акцій.

«Вони перевершили своїх колег, — зазначила професорка Джун Ву Парк. — Інвестори орієнтуються на інноваційність, і ліворукість може бути одним з орієнтирів для вибору акцій».

Окрім Джобса, Гейтса та Цукерберга, серед ліворуких бізнес-лідерів також Стів Форбс (Forbes), Опра Вінфрі, Лу Герстнер (IBM), Джон Д. Рокфеллер, Генрі Форд і Ратан Тата.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яке запитання ставить Ілон Маск на співбесіді, щоб виявити брехуна.