Матюха Андрій Валерійович долучився до допомоги постраждалим родинам у Кривому Розі

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Метою ініціативи стало надання прямої матеріальної допомоги родинам, які втратили дітей унаслідок обстрілу, що стався 4 квітня 2025 року. Фінансова участь Фонду Андрія Матюхи є однією з найбільших у межах цього збору.

Формат підтримки та участь фонду Андрія Матюхи

Участь Фонду Андрія Валерійовича Матюхи відбулася в межах окремої програми, спрямованої на допомогу постраждалим унаслідок надзвичайних подій. Програма включає:

фінансову підтримку;

медичну допомогу;

психологічні консультації;

заходи соціального характеру.

Такі ініціативи реалізуються на постійній основі, відповідно до актуальних потреб населення, що постраждало від катастроф і конфліктів.

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Матюха Андрій Валерійович наголосив на важливості комплексної підтримки для родин, які опинилися у надскладних обставинах. За його словами:«Ми розуміємо, що жодна допомога не здатна повернути найцінніше — життя чи здоров’я близьких. Але ми прагнемо забезпечити необхідну підтримку та надати ресурси для відновлення».

Про ініціативу ФК «Кривбас»

«Кривбас» — відомий український футбольний клуб, який було відновлено у 2020 році. Минулого року став бронзовим призером та представляв Україну у Єврокубках.

Сьогодні клуб активно проявляє себе не лише на футбольному полі, так «Кривбас» не залишається осторонь суспільно важливих подій. Нещодавно клубом було організовано великий збір на допомогу родинам загиблих під час теракту в Кривому Розі.