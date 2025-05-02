Персиковий тирамісу: оригінальний рецепт італійського десерту / © Credits

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У цьому рецепті персиковий тирамісу поєднує традиційну італійську кремову ніжність із хрусткими домашніми безе, а як все приготувати у єдину гармонію досконалого смаку розповіли на сторінці Baked by Laora. Готуйтеся вразити гостей чи потішити себе солодким шедевром.

Домашнє безе

Інгредієнти

Яєчний білок 5 шт.

Цукор 140 г

Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Білий оцет 3 ст. л

Сіль

Приготування

У чистій сухій мисці збийте яєчні білки з дрібкою солі на високій швидкості (приблизно 1 хв) до пухкої піни. Поступово всипайте цукор і збивайте ще 4–5 хв до появи стійких «твердих піків». Змішайте оцет із крохмалем до стану пасти та додайте до білків. Ще раз добре перемішайте. Викладіть масу у кондитерський мішок і сформуйте «пальчики» на деку з пергаментом — приблизно 2 см у ширину та 8–10 см у довжину. Між печивом залишайте проміжки. Посипте трохи цукру зверху — для хрусткої скоринки. Випікайте за температури 160°C протягом 15–18 хв, поки печиво не стане злегка золотистим. Залиште охолонути за кімнатної температури без накриття — бажано на ніч. Так воно стане хрустким, як традиційне бісквітне савоярді.

Порада: якщо ви не хочете готувати безе — використовуйте готове печиво савоярді чи м’які бісквіти, змочені у персиковому сиропі.

Персиковий крем тирамісу

Інгредієнти

Густий персиковий джем 1 банка

Персики у сиропі 1 банка

Маскарпоне (чи вершковий сир) 700 г

Збиті вершки 250 мл

Цукрова пудра 50 г

Ванільний екстракт 1 ст. л

Приготування

У глибокій мисці змішайте маскарпоне, цукрову пудру та ваніль. Збийте вінчиком або міксером до однорідності (близько 1 хв). В окремій посудині збийте холодні вершки до м’яких піків. Обережно вмішайте вершки у сирну масу — рухами зверху вниз, щоб зберегти легкість крему.

Приготування тирамісу

На дно форми викладіть перший шар безе чи савоярді. Рівномірно розподіліть половину персикової пасти (чи джему) по поверхні. Додайте кілька шматочків персиків для текстури. Вкрийте все половиною крему з маскарпоне. Повторіть шари: ще один ряд печива, паста, персики, крем. Завершіть десерт шаром крему. Для краси викладіть візерунок ложкою чи шпателем. Прикрасьте зверху тонко нарізаними скибочками персиків, листочками м’яти чи посипте подрібненим безе.

Охолодження

Поставте десерт у холодильник щонайменше на 8 годин, а краще — на ніч. Це дозволить смакам «подружитися», а текстурі — стабілізуватись. Результат: ніжний, кремово-фруктовий десерт, який тане у роті. А ще має вигляд, ніби його приготували в елітній кондитерській.

Поради

Для легшої версії використовуйте 10% вершки та сир рикоту.

Персикову пасту можна замінити на мангову, абрикосову чи малинову.

Безе можна приготувати заздалегідь — воно зберігається до 5 днів у герметичному контейнері.

Персиковий тирамісу — це не просто десерт, а шматочок літа на вашій тарілці. Ніжний, ароматний, легкий та святковий. Обов’язково спробуйте та закохаєтесь у кожен шматочок.

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