Замах на Стерненка: нападниці повідомили про підозру

Сергій Стерненко / © із соцмереж

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Нападниці на Сергія Стерненка повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ОГП.

Сьогодні Шевченківський суд розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)», — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, на активіста і волонтера Сергія Стерненка скоїли напад. Він живий, але отримав поранення.

Також він заявив, що нападницю затримали працівники СБУ. Він подякував спецслужбі за швидку реакцію.

«Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя», — написав Стерненко.

У пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) повідомили, що на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Нападницю було затримано на місці.

Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, блогер та волонтер. Має юридичну освіту. Активно брав участь у подіях Революції Гідності в Одесі та Києві.

Раніше на Стерненка вже тричі скоювали напад.