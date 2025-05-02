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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Математик розв’язав найстарішу проблему алгебри

Математик пропонує позбутися надокучливих понять у розв’язанні поліномів високого порядку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Числові головоломки залишаються основоположним компонентом усього

Числові головоломки залишаються основоположним компонентом усього / © Pixabay

Математик з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї Норман Вільдбергер виявив новий підхід до поліномів високого порядку.

Про це пише видання Newsweek.

Розв’язання поліномів нижчого порядку — де x у рівнянні зводиться в четвертий ступінь — часто є простим завданням. Однак усе ускладнюється, коли з’являються ступені п’яти й вище.

Вчений дійшов висновку, що для них просто не було загальної формули.

Вільдбергер підійшов до цього завдання, звернувшись до певних поліноміальних варіантів, званих «степеневими рядами», що володіють нескінченними членами в межах ступенів x.

Ця теорія була перевірена вченим-комп’ютерником Діном Рубіном: він використав знамените кубічне рівняння, використане Воллісом у XVII столітті для демонстрації методу Ньютона. Результати показали, що новий метод Вільдбергера дійсно працює.

Його підхід заснований на математичних функціях: додавання, множення, піднесення до квадрата.

Раніше повідомлялося, що бухгалтер надрукував 83 книжки у дзеркальний спосіб. Навіщо він це робить — читайте у новині.

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