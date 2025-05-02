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Математик розв’язав найстарішу проблему алгебри
Математик пропонує позбутися надокучливих понять у розв’язанні поліномів високого порядку.
Математик з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї Норман Вільдбергер виявив новий підхід до поліномів високого порядку.
Про це пише видання Newsweek.
Розв’язання поліномів нижчого порядку — де x у рівнянні зводиться в четвертий ступінь — часто є простим завданням. Однак усе ускладнюється, коли з’являються ступені п’яти й вище.
Вчений дійшов висновку, що для них просто не було загальної формули.
Вільдбергер підійшов до цього завдання, звернувшись до певних поліноміальних варіантів, званих «степеневими рядами», що володіють нескінченними членами в межах ступенів x.
Ця теорія була перевірена вченим-комп’ютерником Діном Рубіном: він використав знамените кубічне рівняння, використане Воллісом у XVII столітті для демонстрації методу Ньютона. Результати показали, що новий метод Вільдбергера дійсно працює.
Його підхід заснований на математичних функціях: додавання, множення, піднесення до квадрата.
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