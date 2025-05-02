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Математик решил старейшую проблему алгебры
Математик предлагает избавиться от докучливых понятий в решении полиномов высокого порядка.
Математик из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Норман Уильдбергер обнаружил новый подход к полиномам высокого порядка.
Об этом пишет издание Newsweek.
Решение полиномов низшего порядка — где x в уравнении возводится в четвертую степень — часто является простой задачей. Однако все усложняется, когда появляются степени пяти и выше.
Ученый пришел к выводу, что для них просто не было общей формулы.
Уильдбергер подошел к этой задаче, обратившись к определенным полиномиальным вариантам, называемым «степенными рядами», обладающими бесконечными членами в пределах ступеней x.
Эта теория была проверена ученым-компьютерщиком Дином Рубином: он использовал знаменитое кубическое уравнение, использованное Уоллисом в XVII веке для демонстрации метода Ньютона. Результаты показали, что новый метод Уильдбергера действительно работает.
Его подход основан на математических функциях: сложение, умножение, возведение в квадрат.
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