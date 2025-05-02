Математик решил старейшую проблему алгебры

Числовые головоломки остаются основополагающим компонентом всего / © Pixabay

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Математик из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Норман Уильдбергер обнаружил новый подход к полиномам высокого порядка.

Об этом пишет издание Newsweek.

Решение полиномов низшего порядка — где x в уравнении возводится в четвертую степень — часто является простой задачей. Однако все усложняется, когда появляются степени пяти и выше.

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Ученый пришел к выводу, что для них просто не было общей формулы.

Уильдбергер подошел к этой задаче, обратившись к определенным полиномиальным вариантам, называемым «степенными рядами», обладающими бесконечными членами в пределах ступеней x.

Эта теория была проверена ученым-компьютерщиком Дином Рубином: он использовал знаменитое кубическое уравнение, использованное Уоллисом в XVII веке для демонстрации метода Ньютона. Результаты показали, что новый метод Уильдбергера действительно работает.

Его подход основан на математических функциях: сложение, умножение, возведение в квадрат.

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