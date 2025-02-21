"Мальчик-калькулятор" побил шесть мировых рекордов по математике за день

Вундеркинд может считать мысленно быстрее, чем вы успеете сделать это на калькуляторе.

Аарян Шукла, 14-летний вундеркинд из Махараштры, Индия, в прошлом году установивший рекорд по самому быстрому сложению 50-ти пятизначных чисел мысленно, получил новые титулы.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Недавно парня пригласили в Дубай, чтобы принять участие в установлении одного из самых сложных мировых рекордов по математическим вычислениям.

Только за один день он установил ошеломляющее количество рекордов – шесть:

Быстрее сложение 100 четырехзначных чисел мысленно – 30,9 секунды Быстрее сложение 200 четырехзначных чисел – 1 мин 9,68 сек Быстрее сложение 50 пятизначных чисел – 18,71 сек Быстрее деление 20-цифрового числа на десятицифровое (набор из десяти) – 5 мин 42 сек Самое быстрое время на устное умножение двух пятизначных чисел (набор из десяти) – 51,69 сек. Самое быстрое время на устное умножение двух восьмизначных чисел (набор из десяти) – 2 мин 35,41 сек

Относительно своего распорядка дня, Аарян сказал: "Ежедневная тренировка – один из важных аспектов подготовки к соревнованиям, поэтому я занимаюсь около пяти-шести часов ежедневно".

Подросток часто пытается объяснить, что происходит в его голове в эти решающие моменты вычисления мысленно: "Многие вещи в ментальных вычислениях происходят за мгновение, поэтому я не могу сказать, что происходит у меня в голове, я просто делаю это естественно. По сути, это настолько быстро, что ты не можешь думать, ты просто должен делать расчеты".

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Несмотря на то, что ежедневная практика, в дополнение к школьным обязанностям, держит его достаточно занятым, Аарян считает, что для того, чтобы держать баланс, расслабление важно: "Медитация Сахаджа Йоги помогает мне оставаться спокойным и сосредоточенным".

А для развлечения Аарян любит читать книги, особенно приключенческие и детективные жанры, играть в видеоигры и крикет.

"Я также люблю путешествовать, и благодаря ментальной математике я побывал во многих странах!" – поделился он.

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Родители очень рано заметили его талант. Мама Ааряна рассказала: "С детства он был на "ты" с числами. Ему нравилось учиться и играть с числами. В шесть лет он начал заниматься ментальными вычислениями, и у него очень хорошо получалось, поэтому мы начали проводить исследования. В возрасте восьми лет мы поехали на международные соревнования, и он выиграл выиграл медали и кубки, что было большим достижением".

С тех пор Аарян стал чемпионом мира и является одним из основателей Глобальной ассоциации ментальных калькуляторов (Global Mental Calculators Association, GMCA).

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Когда его отца спросили, не беспокоят ли его уникальные способности сына в таком юном возрасте, мужчина ответил: "Аарян любит цифры и умственные вычисления. Мы, как родители, должны следить за тем, чтобы он не перегружался и не испытывал стресса во время тренировок. Но будучи чемпионом и рекордсменом мира, теперь он также должен нести определенную ответственность. Это баланс между его возрастом и ответственностью. Когда ты достигаешь столь больших успехов в молодом возрасте, ты должен нести эту ответственность на разных этапах и представлять себя и свою страну. За последние восемь лет своего пути он так много достиг, поэтому я думаю, что он не только трудолюбив и талантлив, но и одарен судьбой, что в таком юном возрасте научился так много всего. Он наслаждается своим путешествием, это точно".

Напомним, дедушка собрал самую большую коллекцию кирпича в мире. В сарае Клемма Рейнкемайера хранится очень необычная коллекция.

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