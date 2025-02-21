"Хлопчик-калькулятор" побив шість світових рекордів із математики за день

Вундеркінд може обчислювати подумки швидше, ніж ви встигнете зробити це на калькуляторі.

Аарян Шукла, 14-річний вундеркінд із Махараштри, Індія, який торік встановив рекорд із найшвидшого додавання 50 п'ятизначних чисел подумки, здобув нові титули.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Нещодавно хлопця запросили до Дубая, щоб взяти участь у встановленні одного з найскладніших світових рекордів із математичних обчислень.

Лише за один день він встановив приголомшливу кількість рекордів – шість:

Найшвидше додавання 100 чотиризначних чисел подумки – 30,9 секунди Найшвидше додавання 200 чотиризначних чисел – 1 хв 9,68 сек Найшвидше додавання 50 п'ятицифрових чисел – 18,71 сек Найшвидше ділення 20-цифрового числа на десятицифрове (набір з десяти) – 5 хв 42 сек Найшвидший час на усне множення двох п'ятицифрових чисел (набір з десяти) – 51,69 сек Найшвидший час на усне множення двох восьмицифрових чисел (набір з десяти) – 2 хв 35,41 сек

Щодо свого розпорядку дня, Аарян сказав: "Щоденні тренування – один із важливих аспектів підготовки до змагань, тому я займаюся близько п'яти-шести годин щодня".

Підліток часто намагається пояснити, що відбувається в його голові у ці вирішальні моменти обчислення подумки: "Багато речей у ментальних обчисленнях відбуваються за мить, тому я не можу сказати, що відбувається у мене в голові, я просто роблю це природно. По суті, це настільки швидко, що ти не можеш думати, ти просто повинен робити розрахунки".

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Попри те, що щоденна практика, на додачу до шкільних обов'язків, тримає його досить зайнятим, Аарян вважає, що для того, щоб тримати баланс, розслаблення є важливим: "Медитація Сахаджа Йоги допомагає мені залишатися спокійним і зосередженим".

А для розваги Аарян любить читати книжки, особливо пригодницькі та детективні жанри, грати у відеоігри та крикет.

"Я також люблю подорожувати, і завдяки ментальній математиці я побував у багатьох країнах!" – поділився він.

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Батьки дуже рано помітили його талант. Мама Ааряна розповіла: "Від дитинства він був на "ти" з числами. Йому подобалося вчитися і грати з числами. У шість років він почав займатися ментальними обчисленнями, і в нього дуже добре виходило, тож ми почали проводити дослідження. У віці восьми років ми поїхали на міжнародні змагання, і він виграв медалі та кубки, що було великим досягненням".

Відтоді Аарян став чемпіоном світу і навіть є одним із засновників Глобальної асоціації ментальних калькуляторів (Global Mental Calculators Association, GMCA).

Аарян Шукла / Фото: Guinness World Records

Коли його батька запитали, чи не турбують його унікальні здібності сина в такому юному віці, чоловік відповів: "Аарян любить цифри та розумові обчислення. Ми, як батьки, повинні стежити за тим, щоб він не перевантажувався і не зазнавав стресу під час тренувань. Але будучи чемпіоном і рекордсменом світу тепер він також повинен нести певну відповідальність. Тож це баланс між його віком і відповідальністю. Коли ти досягаєш таких великих успіхів у молодому віці, ти повинен нести цю відповідальність на різних етапах і представляти себе і свою країну. За останні вісім років свого шляху він так багато досяг, тому я думаю, що він не лише працьовитий і талановитий, але й обдарований долею, що в такому юному віці навчився так багато всього. Він насолоджується своєю подорожжю, це точно".

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