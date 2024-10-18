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45 профессий, где не нужна математика: список

45 профессий, где не нужна математика: список

Профессии, где не нужна математика / Фото: Freepik

К счастью, существует множество вариантов работы для ненавидящих подсчеты и анализ данных.

Выбор карьеры, отвечающей вашим интересам и сильным сторонам, может привести к роли с широкими возможностями карьерного роста. В то время как некоторые профессии требуют сильных математических навыков, другие отдают приоритет художественным, организационным или межличностным способностям.

Если вы рассматриваете карьеру, сводящую к минимуму необходимость математической грамотности, изучение вариантов, содержащих минимальную математику в ежедневные обязанности, может быть полезным. Понимание этих ролей может помочь вам принимать обоснованные решения и следовать путям, соответствующим вашим навыкам и стремлениям.

Список профессий, не требующих знаний математики как во время обучения, так и в работе:

  1. Журналист
  2. Дизайнер
  3. Модельер
  4. Художник
  5. Судья
  6. Турагент
  7. Повар
  8. PR-менеджер
  9. Хореограф
  10. Переводчик
  11. Социальный работник
  12. Музыкант
  13. Телеведущий
  14. Актер
  15. Режиссер
  16. SMM-специалист
  17. Эколог
  18. Политолог
  19. Военный
  20. Тренер по физической культуре
  21. Менеджер
  22. Веб-дизайнер
  23. Кинорежиссер
  24. Сценарист
  25. Редактор
  26. Учитель украинского языка и литературы
  27. Учитель истории
  28. Учитель музыки
  29. Музейный работник
  30. Библиотекарь
  31. Маркетолог
  32. Архивариус
  33. Религиовед
  34. Историк
  35. Археолог
  36. Философ
  37. Культуролог
  38. Филолог
  39. Теолог
  40. Писатель
  41. Юрист
  42. Парикмахер
  43. Языковед
  44. Гостиничный администратор
  45. Специалист по диджиталу маркетинга

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