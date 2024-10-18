45 профессий, где не нужна математика: список

К счастью, существует множество вариантов работы для ненавидящих подсчеты и анализ данных.
Выбор карьеры, отвечающей вашим интересам и сильным сторонам, может привести к роли с широкими возможностями карьерного роста. В то время как некоторые профессии требуют сильных математических навыков, другие отдают приоритет художественным, организационным или межличностным способностям.
Если вы рассматриваете карьеру, сводящую к минимуму необходимость математической грамотности, изучение вариантов, содержащих минимальную математику в ежедневные обязанности, может быть полезным. Понимание этих ролей может помочь вам принимать обоснованные решения и следовать путям, соответствующим вашим навыкам и стремлениям.
Список профессий, не требующих знаний математики как во время обучения, так и в работе:
- Журналист
- Дизайнер
- Модельер
- Художник
- Судья
- Турагент
- Повар
- PR-менеджер
- Хореограф
- Переводчик
- Социальный работник
- Музыкант
- Телеведущий
- Актер
- Режиссер
- SMM-специалист
- Эколог
- Политолог
- Военный
- Тренер по физической культуре
- Менеджер
- Веб-дизайнер
- Кинорежиссер
- Сценарист
- Редактор
- Учитель украинского языка и литературы
- Учитель истории
- Учитель музыки
- Музейный работник
- Библиотекарь
- Маркетолог
- Архивариус
- Религиовед
- Историк
- Археолог
- Философ
- Культуролог
- Филолог
- Теолог
- Писатель
- Юрист
- Парикмахер
- Языковед
- Гостиничный администратор
- Специалист по диджиталу маркетинга
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