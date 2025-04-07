Як на фронті працюють пілоти ударних дронів: військові розповіли та показали

Дрон / © ТСН

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Воїни 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» тримають ворога під прицілом та знищують його техніку і живу силу. Їхня історія розпочалася з добровольців, які ще в 2022 стали пілотами дронів, а сьогодні — це повноцінний ударний полк у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

На полігоні готують операторів бойових дронів. Серед новобранців — 21-річна «Полинь». Учителька математики тепер керує безпілотниками. Її перший досвід управління «Вампіром» переконав: це те, чим вона хоче займатися. Спочатку були курси, а тепер — служба в полку «Ахіллес».

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«Це були курси у виробників, нас там вчили теорії. Так, там було не дуже багато нальоти, але, власне, це мені дало як мінімум усвідомлення того, що мені це дуже цікаво», — каже «Полинь».

Сюди приходять люди з різним досвідом — і цивільні, і військові, які хочуть освоїти нову спеціальність. Навчання тут інтенсивне — від азів керування до складних бойових завдань.

«Їх навчають люди, які самі вже декілька років виконували бойові задачі на цьому дроні. Якщо люди знаходяться на бойових, вони потім приїжджають, вони майже без відпочинку, знов відточують свої налички на полігоні», — каже Андрій, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів полку «Ахіллес».

Дрон / © ТСН

Далі — на бойову позицію. «Тіп Топ» та «Дом» працюють разом уже понад рік. Один керує дроном, другий коригує удари. У їхньому активі сотні вдалих вильотів. Зараз готуються до чергового.

Технік чіпляє снаряд, і безпілотник злітає. Оператори ведуть його до цілі, скидають боєприпас. Завдання виконане.

Дата публікації 13:46, 07.04.25 Кількість переглядів 2 Тримають ворога під прицілом! Як воюють і навчають нових операторів воїни полку "Ахіллес"

Не гаючи часу екіпаж готується вже до наступного вильоту. Перезарядка займає не більше 3 хвилин. І в такому темпі екіпажі працюють безперервно, іноді виконуючи понад 20 вильотів за ніч — скиди, мінування та доставка гуманітарної допомоги піхоті. Щоразу долаючи нові виклики.

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