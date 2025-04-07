Настоятель УПЦ МП передавав ворогу інформацію про ЗСУ

Суд / © Харківська обласна прокуратура

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У Харківській області священника УПЦ МП звинуватили у тому, що він передавав ворогу важливу інформацію про розташування українських військ, що дозволило окупантам завдавати точкових ударів по оборонних об’єктах Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного священнослужителя за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 114-2 ККУ, — йдеться у повідомленні.

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Священнослужитель, який зараз є настоятелем храму Харківської єпархії УПЦ МП, народився в Мелітополі, але свою духовну кар’єру розпочав у Харкові, працюючи ІТ-спеціалістом у єпархії.

За версією слідства, священнослужитель передавав російським окупантам точні дані через месенджер, включаючи позначки на Google Maps та детальні описи, які вказували місця розташування українських військ та техніки в Харкові та навколишніх містах.

За словами правоохоронців, передана священнослужителем інформація була спрямована на ослаблення оборони Харкова та нанесення точних ударів по Силах оборони України. Зараз обвинувачений чекає на суд у Харківському районному суді, де йому може загрожувати від п’яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, російського агента, якого викрила СБУ, засудили до 15 років в’язниці.