Настоятель УПЦ МП передавал врагу информацию о ВСУ

Суд / © Харьковская областная прокуратура

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В Харьковской области священника УПЦ МП обвинили в том, что он передавал врагу важную информацию о расположении украинских войск, что позволило оккупантам наносить точечные удары по оборонным объектам Харькова.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Прокурорами Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего священнослужителя по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения по ч. 2 ст. 114-2 УКУ, — говорится в сообщении.

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Священнослужитель, являющийся настоятелем храма Харьковской епархии УПЦ МП, родился в Мелитополе, но свою духовную карьеру начал в Харькове, работая ИТ-специалистом в епархии.

По версии следствия, священнослужитель передавал российским оккупантам точные данные через мессенджер, включая отметки на Google Maps и подробные описания, указывающие на местоположение украинских войск и техники в Харькове и окрестных городах.

По словам правоохранителей, переданная священнослужителем информация была направлена на ослабление обороны Харькова и нанесение точных ударов по силам обороны Украины. Сейчас обвиняемый ожидает суда в Харьковском районном суде, где ему может грозить от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, российского агента, разоблаченного СБУ, приговорили к 15 годам тюрьмы.