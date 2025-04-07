Жорін пояснив, що є головною ціллю України у війні

Максим Жорін.

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Підполковник ЗСУ та заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив: головна ціль України у війні — знищення максимальної кількості ворогів, однак не ціною життя наших військових, а завдяки технологіям та зброї.

Про він розповів у Telegram.

“Це не означає відмову від мобілізації, інформаційної роботи, мотивації до вступу до війська. Але за кожним дроном стоїть людина. І ця людина має воювати так, щоб зберігати себе та побратимів”, — пояснив військовий.

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На думку Жоріна, держава повинна змінити підходи до ведення війни, переорієнтувавши зусилля на розвиток військових технологій та розбудову власного оборонно-промислового комплексу. Зокрема йдеться про дрони, ракети, боєприпаси та роботизовані системи.

Він наголосив, що українські воїни вже демонструють героїзм, стримуючи атаки ворога, який переважає чисельно, але країна має забезпечити їм більше можливостей завдавати ураження ще до того, як окупанти наблизяться до позицій.

“Ми не повинні взагалі допускати, щоб ворог підходив до бійця в окопі. Піхота противника має бути уражена ще на підступах — за допомогою технологій та достатнього обсягу озброєння”, — наголосив Жорін.

За його словами, саме люди — це найцінніше, що має Україна, і завдання держави — робити все, щоб українці гинули якомога менше, а ворог — якомога більше.

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