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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Командувач ВМС сказав, чи здатна Україна контролювати перемир'я у морі

Постійний моніторинг, який здійснює український флот, дає змогу швидко реагувати на загрози в Чорному морі.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа / © скриншот з відео

У випадку встановлення перемирʼя в Чорному морі, ВМС України зможуть забезпечити контроль за його дотриманням. Про це свідчить наявність постійного моніторингу акваторії, який уже здійснюється українською стороною.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це дуже просто. Ми зараз здійснюємо моніторинг в морі. Ви ж бачите кожен день повідомлення ВМС, скільки кораблів противника перебуває в морі. Ми моніторимо ситуацію повністю. І ми, і Повітряні сили, і сили засобів розвідки, Міністерство оборони. У нас є повна інформація, де, що робиться, і що відбувається з боку противника», - сказав він.

За його словами, у ЗСУ є власна система розвідки, проте партнери України володіють якіснішими і ширшими можливостями.

Командувач ВМС вважає припинення вогню можливим, якщо відповідне рішення ухвалить керівництво. Він наголосив, що військові, зокрема і ЗСУ, виконують накази — якщо надійде команда «Стоп», вони її виконають.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія не дотримується умов перемир’я на морі.

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