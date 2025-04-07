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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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43
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Коли Путін може погодитись на перемир’я: генерал у відставці назвав дату

Військовий експерт назвав дату, коли Путін може погодитись на тимчасове перемир’я з Україною.

Романенко

Ігор Романенко

Російський диктатор Володимир Путін може погодитись на тимчасове перемир’я 9 травня.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Експерт зауважив, що Путін маніпулює Трампом щодо перемир’я.

«Це якась абсурдна вистава з боку Трампа і він у ній явно актор другого плану, бо Путін зовсім не хоче миру. Наразі зрозуміло, що перший дедлайн щодо перемир’я, який був озвучений американцями — зупинення бойових дій до Великодня (20 квітня), вже навряд чи відбудеться. Залишилася, ще одна дата — 9 травня. Власне, та на якій наполягав Путін, щоб провести у Москві парад і вже запросив на це шоу лідера Китаю. Тобто усе відбувається саме за сценарієм Путіна, і припинення ведення бойових дій станеться, коли це буде зручно або необхідно диктатору», — пояснює Ігор Романенко.

Більше читайте за посиланням: Удари балістикою по Києву та Кривому Рогу: навіщо це Путіну та до чого тут Трамп

Дата публікації
Кількість переглядів
43
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