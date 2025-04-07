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Когда Путин может согласиться на перемирие: генерал в отставке назвал дату
Военный эксперт назвал дату, когда Путин может согласиться на временное перемирие с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на временное перемирие 9 мая.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.
Эксперт отметил, что Путин манипулирует Трампом относительно перемирия.
«Это какой-то абсурдный спектакль со стороны Трампа и он в нем явно актер второго плана, потому что Путин совсем не хочет мира. Сейчас понятно, что первый дедлайн по перемирию, который был озвучен американцами — остановка боевых действий до Пасхи (20 апреля), уже вряд ли состоится. Осталась, еще одна дата — 9 мая. Собственно, та, на которой настаивал Путин, чтобы провести в Москве парад и уже пригласил на это шоу лидера Китая. То есть все происходит именно по сценарию Путина, и прекращение ведения боевых действий произойдет, когда это будет удобно или необходимо диктатору», — объясняет Игорь Романенко.
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