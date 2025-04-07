У ЗСУ прокоментували подальшу долю Кримського мосту

"Кримський міст".

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Керченський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією, продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей для українських військових.

Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв’ю проєкту Крим.Реалії.

“Міст — складна мішень, особливо зараз. Але немає фортець, які неможливо зруйнувати, як і кордонів, які не можна перейти. Це така ж ціль, як і багато інших”, — зазначив він.

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Неїжпапа підкреслив, що у війні важливо зберігати інформаційну тишу. За його словами, анонсувати удари — хибна стратегія: “Якщо ми скажемо, що завтра завдамо удару по мосту, то про це дізнається й противник”.

Командувач ВМС відмовився детально коментувати динаміку атак на Крим, однак запевнив, що бойова робота триває.

“Цілі на півострові та в інших регіонах, де є ворог, залишаються. Ураження відбуваються, хоч не всі випадки висвітлюються у ЗМІ. Можливо, активність дещо змінилася через пріоритетність інших напрямків”, — додав він.

Керченський міст — стратегічний об’єкт для окупантів: через нього здійснюється основне постачання військ на півострів. Вперше міст було атаковано 8 жовтня 2022 року. Як пізніше повідомив голова СБУ Василь Малюк, тоді для удару використали саморобні вибухові пристрої загальною потужністю 21 тонна в тротиловому еквіваленті.

Раніше командувач ВМС сказав, чи здатна Україна контролювати перемир’я у морі.