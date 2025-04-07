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- Війна
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У ЗСУ прокоментували подальшу долю Кримського мосту
Командувач ВМС відмовився детально коментувати динаміку атак на Крим, однак запевнив, що бойова робота триває.
Керченський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією, продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей для українських військових.
Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв’ю проєкту Крим.Реалії.
“Міст — складна мішень, особливо зараз. Але немає фортець, які неможливо зруйнувати, як і кордонів, які не можна перейти. Це така ж ціль, як і багато інших”, — зазначив він.
Неїжпапа підкреслив, що у війні важливо зберігати інформаційну тишу. За його словами, анонсувати удари — хибна стратегія: “Якщо ми скажемо, що завтра завдамо удару по мосту, то про це дізнається й противник”.
Командувач ВМС відмовився детально коментувати динаміку атак на Крим, однак запевнив, що бойова робота триває.
“Цілі на півострові та в інших регіонах, де є ворог, залишаються. Ураження відбуваються, хоч не всі випадки висвітлюються у ЗМІ. Можливо, активність дещо змінилася через пріоритетність інших напрямків”, — додав він.
Керченський міст — стратегічний об’єкт для окупантів: через нього здійснюється основне постачання військ на півострів. Вперше міст було атаковано 8 жовтня 2022 року. Як пізніше повідомив голова СБУ Василь Малюк, тоді для удару використали саморобні вибухові пристрої загальною потужністю 21 тонна в тротиловому еквіваленті.
Раніше командувач ВМС сказав, чи здатна Україна контролювати перемир’я у морі.