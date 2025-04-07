ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: подробиці від аналітиків ISW

ЗСУ. / © Associated Press

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Протягом минулої доби, 6 квітня, українські Збройні сили продовжували наступальні дії в Білгородській області. Втім, просування не фіксується.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що один російський мілблогер стверджував, що бої тривали поблизу Демидівки та Попівки. Ці обидва населені пункти розташовані на північний захід від міста Бєлгород.

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Тим часом армія РФ нещодавно просунулася в Курській та Сумській областях на тлі продовження бойових дій на українсько-російському кордоні. Окрім того, окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Як повідомлялося, на фронті темпи просування армії РФ знижуються. Просування окупаційної армії сповільнюється вже кілька місяців поспіль.

Дата публікації 13:28, 05.04.25 Кількість переглядів 11 Новопавлійський напрямок фронту: тактика росіян та окупнати на мотоциклах