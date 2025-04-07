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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: подробиці від аналітиків ISW

Тим часом окупаційна армія просувається на Курщині.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ. / © Associated Press

Протягом минулої доби, 6 квітня, українські Збройні сили продовжували наступальні дії в Білгородській області. Втім, просування не фіксується.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що один російський мілблогер стверджував, що бої тривали поблизу Демидівки та Попівки. Ці обидва населені пункти розташовані на північний захід від міста Бєлгород.

Тим часом армія РФ нещодавно просунулася в Курській та Сумській областях на тлі продовження бойових дій на українсько-російському кордоні. Окрім того, окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Як повідомлялося, на фронті темпи просування армії РФ знижуються. Просування окупаційної армії сповільнюється вже кілька місяців поспіль.

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