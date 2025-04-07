ВСУ продвинулись в Белгородской области: подробности от аналитиков ISW

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

За прошедшие сутки, 6 апреля, украинские Вооруженные силы продолжали наступательные действия в Белгородской области. Впрочем, продвижение не фиксируется.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что один российский милблогер утверждал, что бои продолжались вблизи Демидовки и Поповки. Эти оба населенных пункта расположены к северо-западу от города Белгород.

Реклама

Тем временем, армия РФ недавно продвинулась в Курской и Сумской областях на фоне продолжения боевых действий на украинско-российской границе. Кроме того, оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Как сообщалось, на фронте темпы продвижения армии РФ снижаются . Продвижение оккупационной армии замедляется уже несколько месяцев.

Дата публикации 13:28, 05.04.25 Количество просмотров 10 Новопавловское направление фронта: тактика россиян и оккупанты на мотоциклах