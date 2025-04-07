- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1014
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ продвинулись в Белгородской области: подробности от аналитиков ISW
Тем временем оккупационная армия продвигается на Курщине.
За прошедшие сутки, 6 апреля, украинские Вооруженные силы продолжали наступательные действия в Белгородской области. Впрочем, продвижение не фиксируется.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что один российский милблогер утверждал, что бои продолжались вблизи Демидовки и Поповки. Эти оба населенных пункта расположены к северо-западу от города Белгород.
Тем временем, армия РФ недавно продвинулась в Курской и Сумской областях на фоне продолжения боевых действий на украинско-российской границе. Кроме того, оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Как сообщалось, на фронте темпы продвижения армии РФ снижаются . Продвижение оккупационной армии замедляется уже несколько месяцев.