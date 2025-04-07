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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1014
Время на прочтение
1 мин

ВСУ продвинулись в Белгородской области: подробности от аналитиков ISW

Тем временем оккупационная армия продвигается на Курщине.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
ВСУ.

ВСУ. / © Associated Press

За прошедшие сутки, 6 апреля, украинские Вооруженные силы продолжали наступательные действия в Белгородской области. Впрочем, продвижение не фиксируется.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что один российский милблогер утверждал, что бои продолжались вблизи Демидовки и Поповки. Эти оба населенных пункта расположены к северо-западу от города Белгород.

Тем временем, армия РФ недавно продвинулась в Курской и Сумской областях на фоне продолжения боевых действий на украинско-российской границе. Кроме того, оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Как сообщалось, на фронте темпы продвижения армии РФ снижаются . Продвижение оккупационной армии замедляется уже несколько месяцев.

Дата публикации
Количество просмотров
1014
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