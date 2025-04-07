РФ готовится к наступлению: военный эксперт оценил угрозу

Армия РФ. / © Associated Press

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В России заявили, что весной этого года планируют наступательную операцию, которая продлится от полугода до девяти месяцев, то есть практически весь 2025 год. Впрочем, такие заявили - это не более чем желание напугать Киев или партнеров, поскольку ресурсов для таких масштабных действий РФ не имеет.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас на фронте в Украине насчитывается около 600 тыс. русских военнослужащих.

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"Мобилизационные возможности РФ, включая рекрутинг, иностранные граждане и даже северокорейцы, составляет где-то 30-35 тыс. в месяц, не больше. Больше у них не получается, если не начнется массовая мобилизация. Хотя, кстати, закон о мобилизации в России действует еще с начала так называемой "специальной военной операции" Гетман.

Потери, понесенные армией РФ в боях, будут составлять в среднем 1250 военнослужащих в день. В месяц потери – примерно 37-38 тыс. То есть, почти столько же, сколько в России могут мобилизовать.

"У них техники больше не стало, людей больше у них не стало, по сравнению с тем, что было, например, прошлым летом. не раньше конца мая", - говорит аналитик.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин объявил самый массовый призов срочников за последние 14 лет призов срочников в армию. Призыв стал для Кремля одним из способов компенсировать большие потери передовой.

Дата публикации 21:12, 04.04.25 Количество просмотров 183 Вживую из Покровска: россияне затаились в... ямах! Настоящий ад в Донецкой области!