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РФ готовится к наступлению: военный эксперт оценил угрозу
На фронте находится около 600 тысяч. русских солдат.
В России заявили, что весной этого года планируют наступательную операцию, которая продлится от полугода до девяти месяцев, то есть практически весь 2025 год. Впрочем, такие заявили - это не более чем желание напугать Киев или партнеров, поскольку ресурсов для таких масштабных действий РФ не имеет.
Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, сейчас на фронте в Украине насчитывается около 600 тыс. русских военнослужащих.
"Мобилизационные возможности РФ, включая рекрутинг, иностранные граждане и даже северокорейцы, составляет где-то 30-35 тыс. в месяц, не больше. Больше у них не получается, если не начнется массовая мобилизация. Хотя, кстати, закон о мобилизации в России действует еще с начала так называемой "специальной военной операции" Гетман.
Потери, понесенные армией РФ в боях, будут составлять в среднем 1250 военнослужащих в день. В месяц потери – примерно 37-38 тыс. То есть, почти столько же, сколько в России могут мобилизовать.
"У них техники больше не стало, людей больше у них не стало, по сравнению с тем, что было, например, прошлым летом. не раньше конца мая", - говорит аналитик.
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин объявил самый массовый призов срочников за последние 14 лет призов срочников в армию. Призыв стал для Кремля одним из способов компенсировать большие потери передовой.