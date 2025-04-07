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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2409
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 7 апреля: чего ожидать от солнечной активности

Активность солнца ослабла.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря.

В понедельник, 7 апреля, фиксируют магнитную бурю средней активности. Это К-Индекс-4 – желтый уровень.

Об этом сообщается на ресурсе meteoagent .

Отметим, что впервые с 1 апреля магнитная буря опустилась до желтого уровня. Тем временем 2-6 апреля специалисты фиксировали высокую солнечную активность, которая имела К-индексы 6 и 7. Это – мощная буря.

Магнитная буря 7 апреля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 7 апреля. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения.

Дата публикации
Количество просмотров
2409
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