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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 7 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подешевела.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
НБУ установил курс валют на 7 апреля 2025 года.

НБУ установил курс валют на 7 апреля 2025 года. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 7 апреля. Доллар потерял 15 коп. Евро стремительно уменьшился на 30 коп. Злотый подешевел на 22 коп.

Об этом сообщили в НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,19 (-15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 44,55 (-30 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,70 (-22 коп.)

Как сообщалось, НБУ готовит замену копейке. Верховная Рада в ближайшее время примет соответствующие законодательные изменения. После этого будет разработан дизайн новых монет.

Дата публикации
Количество просмотров
140
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