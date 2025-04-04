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Курс валют на 7 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта стремительно подешевела.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 7 апреля. Доллар потерял 15 коп. Евро стремительно уменьшился на 30 коп. Злотый подешевел на 22 коп.
Курс доллара
1 доллар США - 41,19 (-15 коп.)
Курс евро
1 евро - 44,55 (-30 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,70 (-22 коп.)
Как сообщалось, НБУ готовит замену копейке. Верховная Рада в ближайшее время примет соответствующие законодательные изменения. После этого будет разработан дизайн новых монет.