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ФЛП должны обязательно оплатить 5280 грн: за что и когда
С начала 2025-го вернулась обязанность ФЛП уплачивать Единый социальный взнос.
В Украине все предприниматели на едином налоге должны заплатить авансовые взносы по военному сбору и единому социальному взносу, отчитаться по наемным работникам, а представители 3 группы — подать декларации за 1 квартал этого года.
Об этом сообщила нардепка Нина Южанина в комментарии одному из Telegram-каналов.
По ее словам, все физические лица-предприниматели должны уплатить единый социальный взнос в размере 5280 гривен до 20 апреля этого года. Это стало обязательным платежом для всех групп ФЛП с 1 января 2025 года.
Новая норма, закрепленная в законе о Бюджете-2025, касается даже предпринимателей, которые находятся в спящем режиме и не имеют доходов.
В свою очередь, налоговый консультант Михаил Смокович сообщил , что если предприниматель вносил платежи за каждый месяц (январь, февраль и март в размере 1 760 грн), то может в дальнейшем так продолжать.
В апреле начинается счет времени до 12 мая — крайнего срока подачи декларации для плательщиков единого налога 3 группы. Форма отчетности была обновлена, поскольку теперь в нее включены данные о начислении и уплате военного сбора. С 2025 года этот платеж стал обязательным для всех ФЛП.
Напомним, теперь за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит до 34 тысяч гривен штрафа.