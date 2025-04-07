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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3997
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 7 апреля: Генштаб обновил данные

У оккупантов минус 31 артсистема и 25 бронированных машин.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Потери РФ

По состоянию на 7 апреля 2025 уничтожено более 925 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 7 апреля ВСУ уничтожили 925 020 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1350 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 925 020 (+1350) человек,

  • танков ‒ 10567 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21997 (+25) ед,

  • артиллерийских систем – 25817 (+31) ед,

  • РСЗО – 1356 (+2) ед,

  • средства ПВО ‒ 1124 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31874 (+28),

  • крылатые ракеты – 3145 (+15),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 43120 (+70) ед,

  • специальная техника – 3790 (+1).

Напомним, руководитель управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия сменила тактику ракетных ударов. Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".

Дата публикации
Количество просмотров
3997
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