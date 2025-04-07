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Потери России на 7 апреля: Генштаб обновил данные
У оккупантов минус 31 артсистема и 25 бронированных машин.
По состоянию на утро 7 апреля ВСУ уничтожили 925 020 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1350 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 925 020 (+1350) человек,
танков ‒ 10567 (+13) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21997 (+25) ед,
артиллерийских систем – 25817 (+31) ед,
РСЗО – 1356 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 1124 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 31874 (+28),
крылатые ракеты – 3145 (+15),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43120 (+70) ед,
специальная техника – 3790 (+1).
Напомним, руководитель управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия сменила тактику ракетных ударов. Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".