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- Війна
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Втрати Росії станом на 7 квітня: Генштаб оновив дані
В окупантів “мінус” 31 артсистема та 25 броньованих машин.
Станом на ранок 7 квітня ЗСУ знищили 925 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,
танків ‒ 10567 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
артилерійських систем – 25817 (+31) од,
РСЗВ – 1356 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).
Нагадаємо, керівник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів. Зараз Україні складніше збивати “Кинджали” та “Іскандери”.