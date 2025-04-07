ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3997
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 7 квітня: Генштаб оновив дані

В окупантів “мінус” 31 артсистема та 25 броньованих машин.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ,

Станом на 7 квітня 2025-го знищено понад 925 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 7 квітня ЗСУ знищили 925 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,

  • танків ‒ 10567 (+13) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,

  • артилерійських систем – 25817 (+31) од,

  • РСЗВ – 1356 (+2) од,

  • засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+15),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).

Нагадаємо, керівник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів. Зараз Україні складніше збивати “Кинджали” та “Іскандери”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie